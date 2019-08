Bori Fati, en Tiempo de Juego: "El Barcelona vino al salón de mi casa con el contrato para fichar a mi hijo"

Hablamos en Tiempo de Juego con Bori Fati, el padre de Ansu, que debutó este domingo con el Barcelona con 16 años en la victoria de los azulgranas 5-2 ante el Betis: "Es el día más feliz de mi vida. Cuando Ansu me dijo que estaba convocado por Valverde me puse a llorar, mi mujer también. Cuando ha entrado al campo hemos dicho 'no puede ser', estábamos en una nube". Bori nos contó que él viajó a España solo y no sabía que su hijo jugaba tan bien al fútbol: "Con 6 o 7 años vino a España, yo vine antes y no sabía que jugaba a fútbol. Me decían que no sabía lo bueno que era mi hijo, regateaba a todo el mundo".

El padre de Ansu también contó cómo fue la historia del fichaje por el Barcelona, después de que tuviera también ofertas del Real Madrid y del Sevilla: "Estábamos en el Sevilla, el Real Madrid me ofrecía mejores condiciones que el Barça por mi hijo. Elegimos al Barça porque vinieron a mi casa y me convencieron. El Barcelona vino al salón de mi casa con el contrato, vino Albert Puig y me dijo que mi hijo tenía que fichar por el Barcelona. El Sevilla cuando se enteró se enfadó, Monchi me dijo que cuánto me ofrecía el Barcelona y me dijo que quería que fichara por el Sevilla. Con 9 años el Sevilla le aparta y le deja sin jugar un año".

Bori reconoció a Juanma Castaño que es oyente de COPE desde hace años: "Yo siempre escuchaba la Cadena COPE y me gustaba cuando hablaba Minguella, Manolo Lama... Soy fan de vosotros desde hace 15 o 16 años".

Por último, el padre de Ansu dejó claro en qué selección quiere jugar su hijo: "Ansu dice que quiere jugar en la selección española".