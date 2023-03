Benzema llama mentiroso a Deschamps tras la versión del seleccionador francés sobre su lesión en el Mundial

El delantero francés Karim Benzema utilizó las redes sociales para acusar al seleccionador Didier Deschamps de mentir en una reciente entrevista en la que aseguraba que el madridista había admitido que su lesión era el fin del Mundial para él y se había marchado de Qatar.

"¡Pero qué audacia!", publicó en su cuenta de Instagram el Balón de Oro de 2022, junto a una captura con extractos de la entrevista concedida por Deschamps al diario francés Le Figaro.

La historia que ha publicado Benzema en Instagram



Deschamps, en una entrevista: "Le dije a Benzema que no había prisa para que dejara la concentración, y al día siguiente no estaba"



"Pero qué atrevimiento", responde el francés en la historia





Ese mensaje, además, lo acompañó del icono de una carita de payaso. A continuación, sumó un vídeo en el que un hombre dice a la a la cámara: "Mentiroso. Tú mientes, un verdadero mentiroso, sí, un gran mentiroso".

Sobre esas imágenes Benzema escribió "sagrado Didier, buenas noches...". La tensa relación entre ambos había sido fuente de polémica durante el pasado Mundial de Qatar, que Benzema abandonó justo antes de comenzar, debido a una lesión.

Según la prensa francesa, el Balón de Oro no se sintió bien tratado por el seleccionador, que no le dio tiempo para recuperarse, ni por el cuerpo médico, que forzó demasiado su retorno al equipo tras los problemas que arrastraba en los meses previos al Mundial.

Benzema era partidario de quedarse en la concentración francesa para tener una opción de curar su lesión y poder participar en algún partido. Pero la noche en la que abandonó la concentración publicó un mensaje en el que aseguraba que prefería marcharse para dejar su lugar a otro compañero.

Deschamps no convocó a nadie y afrontó la competición con 25 jugadores, una nómina que se quedó en 24 cuando durante el primer partido de Francia contra Australia el lateral izquierdo Lucas Hernandez se lesionó y tuvo que dejar la selección. Para entonces, ya no se le podía sustituir.

El entorno del futbolista considera que desde la selección se filtró el mensaje de que sin él en el grupo la convivencia mejoró, una teoría que negó su compañero del Real Madrid Aurelien Tchouaméni tras el primer partido de Francia en el Mundial.

En la entrevista con Le Figaro, Deschamps desmintió una mala relación con el madridista y aseguró que él mismo consideró que no estaba listo para jugar el torneo. Además, aseguró que Benzema se marchó por propia iniciativa sin confirmarle previamente su decisión de partir.

Vice-champion du monde au Qatar l'hiver dernier, le sélectionneur de l'équipe de France se confie longuement au «Figaro».





"Karim admitió que no estaba listo (para jugar la final). Sé lo que representa Karim, sus cualidades, pero tengo un grupo que va a llegar a la final, ¿y tenía que convocar a alguien sin saber su estado físico? No podría haberlo hecho. He hablado con él", expresó Deschamps.

También desmintió una mala relación con Zinedine Zidane a pesar que de la polémica que surgió en los días del anuncio de su renovación como técnico francés hasta 2026.

En ese sentido, aseguró: "Que quiera ser seleccionador no me molesta. Se ha establecido una rivalidad deportiva entre nosotros: él no tiene nada que ver y yo tampoco. No le considero un rival. Nos conocemos, hay respeto entre nosotros".

Poco después del final del Mundial, donde Francia quedó segunda tras perder en el último partido contra Argentina, Benzema se despidió de la selección francesa.