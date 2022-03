Bale: "Es normal tener algunas molestias, pero estoy en forma y listo para jugar mañana con Gales"

Gareth Bale confirma su óptimo estado de forma. Y lo hace desde la concentración de la Selección de Gales y ni tan siquiera 72 horas después de renunciar a su participación en El Clásico del pasado domingo en el estadio Santiago Bernabéu, frente al Barcelona.

Precisamente, lo que le obligó a quedar descartado en el último partido de LaLiga Santander fueron unas molestias de espalda: "Es normal tener algunas molestias, pero estoy en muy buena forma. Estoy preparado para jugar lo que sea necesario mañana", en alusión al partido que la Selección de Gales disputa este jueves frente a Austrla, correspondiente a la repesca para el Mundial de Catar 2022 (jueves, 20.45 horas).

Y aunque en su horizonte más cercano está la expiración de su contrato con el Real Madrid, el próximo 30 de junio, asegura que no ha pensado en su futuro: "En absoluto he pensado en eso. Sé que pensar en el futuro puede generar dudas, así que no lo he hecho. Pase lo que pase en el futuro, lo decidiré más adelante".