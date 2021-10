Aurah Ruiz explica el incidente con Jesé: "Hubo una discusión, pero no he atropellado a mi pareja"

Este miércoles saltaba la noticia de un presunto atropello de Aurah Ruiz a Jesé Rodríguez tras una discusión entre ambos. El primero en desmentir lo ocurrido fue el futbolista en sus redes sociales y luego le llegó el turno a la modelo e influencer que habló de lo sucedido en su canal 'Original Aurah' de Mtmad.

Todo habría sucedido tras el concierto de Justin Quiles en Las Palmas. La pareja habría tenido una pelea, algo que ella reconoció, pero no se produjo ningún atropello: "No voy a negar que hubo una discusión... Si la hubo, pero no voy a admitir que he atropellado a mi pareja. Jamás querría atropellarla. He querido atropellar a otras personas, la verdad, cuando estoy caliente, y no lo he hecho, por lo que no lo voy a hacer con el padre de mi hijo... Estamos locos", explicó.

Aurah Ruiz estaría "muy enfadada" con lo publicado algo que achaca a un niño menor de edad. "Ha difundido un vídeo en redes sociales en el que ha dado a entender cosas que no se ven, la prensa ha rescatado este vídeo y ha hecho una noticia falsa". Además, ha asegurado que tomará medidas legales contra el autor de la grabación a quien cataloga de "niñato de mierda".