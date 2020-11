Aubameyang responde a las críticas de Kroos: "Espero que algún día tengas hijos y los hagas felices"

El delantero del Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang es uno de los jugadores con las celebraciones tras gol más características del mundo del fútbol. Ya sea con volteretas o disfrazado de Batman, el de Gabón no deja indiferente a nadie con sus pintorescas acciones al anotar un gol.

Ante esto, el jugador del Real Madrid Toni Kroos criticó esta forma de celebrar al marcar gol. "Los bailes ensayados, las coreografías, lo veo una tontería. Algunas cosas acaban conmigo", señaló el alemán en el podcast 'Einfach mal Luppen'.

La respuesta de Aubameyang no se ha hecho esperar. A través de su cuenta de Twitter, el atacante ‘gunner’ escribió: "Por cierto, ¿tiene hijos Toni Kroos? Sólo recordar que lo hice por mi hijo unas pocas veces y que lo seguiré haciendo. Deseo que tengas hijos algún día y los hagas felices como esta charla de alumnos de la escuela secundaria".

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk �������� and don’t Forget #maskon#staysafe ��bis https://t.co/J4ZF1XGlsU