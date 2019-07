Así es Xavi Simons, la joven estrella mediática que ha dejado escapar el Barça

Xavi Simons es una estrella con tan solo 16 años tanto a nivel deportivo como a nivel mediático. Algunos le llaman la perla de la Masia del Barcelona, pero este martes ha sido fichado por el PSG francés.

Simons tiene doble nacionalidad holandesa-española. Nació en Ámsterdam y juega con las selecciones de categorías inferiores de Países Bajos. El jugador, de dieciséis años es representado por el italiano Mino Raiola. Ha decidido no renovar por el conjunto catalán y jugará en el PSG hasta 2022.



El centrocampista del Cadete A del Barça hasta este martes, se ha despedido del club azulgrana tras 9 años en las categorías inferiores con una carta mostrando agradecimiento por los años en los que ha aprendido a jugar a fútbol: “Hoy es un día complicado porque a nadie le gusta despedirse y menos cuando tienes que decir adiós a la que ha sido tu casa tu familia y tu vida desde que tienes uso de razón. No olvidaré nunca cuando me puse por primera vez la camiseta del Barça hace nueve años. Lo hice como jugador del prebenjamín y fue cumplir un sueño”.

A su corta edad, Xavi Simons es un icono para la marca Nike e incluso tiene logo propio con sus iniciales. La conocida marca deportiva utiliza la imagen del menor para promocionar su ropa en anuncios publicitarios sobre todo en redes sociales. En su cuenta de Instagram, el Simons cuenta con 1,6 millones de seguidores. En Twitter, nada que ver, tan solo 28 mil.

Su padre fue también jugador de fútbol en Países Bajos. Es Regilio Simons y jugó en equipos como el Velsen, el Fortuna Sittard o el Breda. Hasta 2017, ha sido entrenador del equipo juvenil del Ajax.



Las estrellas del fútbol internacional aparecen en las fotografías del perfil del joven jugador. Es el caso del ex jugador del Barcelona y actual jugador del PSG, Neymar.



A continuación os dejamos un partido publicado por la cuenta de YouTube del Barça donde se puede ver el estilo de juego de Xavi Simons en 2017.