Así se enteró Beckham de la llegada de Messi: "Eran las 5 de la mañana y mi móvil no paraba de vibrar..."

David Beckham, propietario del Inter de Miami, reconoció en 'The Athletic' que la sensación que tuvo el día que ficharon a Leo Messi fue lo más parecido a marcar el gol de la victoria de tu equipo o cuando un estadio corea tu nombre: "Acabamos de vencer a toda la competencia para fichar al mejor jugador que jamás haya jugado a nuestro deporte".

El equipo de la MLS nació hace tan solo tres años, y el fichaje del argentino puede marcar un antes y un después para la competición como si se tratase de un efecto llamada para otros grandes jugadores. En su debut marcó un doblete frente al Atalanta en un partido que acabó con una contundente victoria por 4-0.

"Siempre estuvo en mi mente traer a Messi. No hay nadie mejor. Todo surgió durante una charla con mis socios, José y Jorge Mas, mientras tomábamos una copa de vino", reconoce el ex jugador inglés, que recuerda que el primer acercamiento con el entorno de Messi fue en 2019, cuando se reunió a escondidas con Jorge Messi en Barcelona para transmitirle su interés por el astro argentino pero sabiendo que todavía era pronto.

Putting tonight on repeat ?????? pic.twitter.com/dp9h5UYPsF — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

La leyenda del Manchester United se marchó a Estados Unidos en 2007, con 32 años y procedente del Real Madrid. Su equipo de destino fue Los Ángeles Galaxy. Beckham piensa que su trayetoria en la MLS, siendo ahora el propietario del Inter Miami, le sirvió a Messi de ejemplo y así atreverse a seguir sus pasos.

"Él vio esto como un proyecto, un legado y no creo que muchos jugadores lo vean. Ven la oportunidad de jugar en diferentes lugares, pero Leo vio que no solo podía cambiar la cara del fútbol en este país, podía inspirar a la próxima generación y no hay mejor manera de hacerlo que en Miami y teniendo a todos los niños hablando de él, mirando y aprendiendo".

También cuenta cómo se entero de que Messi finalmente iba a fichar por su equipo: "Estaba en Japón con mi familia y me desperté a las 5 de la mañana porque mi teléfono no paraba de vibrar. Victoria me dijo: '¿en serio? ¡Apaga el móvil!'. Me puse las gafas y dije: ¡Viene Leo!. Se me pone la piel de gallina al hablar de ello".