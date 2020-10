Antonio Torres insiste en El Partidazo de COPE en traer a Maradona: "¡Cuando venga, verás cómo cambia España!"

Diego Armando Maradona cumple este viernes 60 años. Aceptando la sugerencia de un oyente en la tanda de mensajes de El Partidazo de COPE, la producción del programa presentado por Juanma Castaño realizó una llamada improvisada a Antonio Torres, ex aspirante a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol: "Mi amigo Juanma, estaba aquí con una botella de sidra, con un ojo vigilante y otro medio dormido".

Cabe recordar que la apuesta fuerte de Antonio Torres era traer a Maradona para ponerle al frente de la Selección Española de fútbol, en caso de ganar las elecciones.

La surrealista entrevista a Antonio Torres en El Partidazo: "Con Maradona y los de Campeones, ganamos seguro" Juanma Castaño entrevistó al precandidato a las elecciones de la RFEF: "No he hablado con Maradona pero hay una propuesta millonaria por medio; Casillas tendrá un buen puesto". Redacción Deportes 03 jul 2020 - 02:00

Desde aquella llamada en el mes de julio, no ha cambiado nada en los planes de Antonio Torres: "60 años de Maradona. Le he escrito a Roberto Trotta, estaba conversando con él, que es el que quiero traerme para acá con Diego Armando Maradona", dijo Torres en El Partidazo de COPE

�� El 30 de octubre de 1960 nacía Diego Armando Maradona Franco en Lanús (Argentina)



�� Para muchos, el mejor jugador de la historia del fútbol



�� ¡Feliz 60 cumpleaños Diego!#DIE60#Maradonapic.twitter.com/jpP2Cwj5jw — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 30, 2020

Torres mantiene con fuerza su idea porque cree que la actual presidencia de Luis Rubiales no está tan clara: "Ahora mismo, como sabéis, Rubiales, de una forma ilegal, con 140 amiguetes ganaron esas tramposas elecciones. Le he metido una querella con uno de los mejores abogados de España. Hasta que no fructifique la querella no se sabe quién va a ser presidente, si se tienen que repetir las elecciones. Estamos luchando por ello".

Antonio Torres felicitó a Tiempo de Juego por el Premio Ondas

Lejos de la polémica que salpicó aquella entrevista en la noche del 2 al 3 de julio en El Partidazo de COPE, Antonio Torres se mostró en un tono mucho más amigable y conciliador, y aceptó charlar otro día con Juanma Castaño con más calma: "Soy hombre de paz, mis padres me enseñaron a ser una persona con educación y a tratar a todo el mundo por igual. Estoy agradecido a Cope por aquella entrevista. Sé que tuvo una repercusión enorme porque al día siguiente me llamaron de Radio Marca, y ya les pedí que me trataran bien. Mi padre me echó la bronca por los chillidos que di a la una de la mañana: ¿tú te crees los chillidos que dabas?", recordó.

"Le felicito a Paco González por el Ondas este, y a todo el equipo", dijo al finalizar su intervención, no antes sin volver a recordar las bondades de Diego Armando Maradona: "Maradona es único y no habrá otro como él nunca. ¡Cuando venga para acá, verás cómo cambia España, ya lo verás! Y para bien, ya te lo digo yo".