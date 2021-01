Antonio Cassano confiesa que, en el Real Madrid, "comía Nutella directamente del bote, engordé 14 kilos"

Se ha hecho viral este jueves una 'confesión' que ha hecho el exfutbolista del Real MadridAntonio Cassano. El delantero italianó participó recientemente en una charla en Twitch en la que habló de su paso por el conjunto blanco, en una etapa en la que se le acusó de no estar en su mejor momento de forma física.

"En Madrid, al poco de mi llegada, perdí 12 kilos. Después llegó Cannavaro y los volví a ganar". Cassano recuerda que "en el Real Madrid, uno de los patrocinadores era Nutella, y todos los meses nos regalaban cinco kilos".

Después llega Capello en verano: "marqué dos goles en los primeros dos partidos y me sentía el rey del mundo, pero me sustituye en la primera parte del partido con el Lyon, me peleé con él en Jerez y dedice apartarme". A raíz de aquel mal momento, Cassano recuerda cómo 'tiró' de Nutella: "En siete meses engordé 14 kilos. Me comía la Nutella directamente del bote, a cucharadas".

En esa charla, precisamente era Fabio Cannavaro el protagonista de la emisión, de la que formaba parte el ex delantero.

Antonio Cassano y Ronaldo Nazario, durante un entrenamiento en su etapa en el Real Madrid. EFE

El italiano Antonio Cassano, de 38 años, llegó al Real Madrid en el mercado invernal de la temporada 2005/2006 al Real Madrid. Después, salió cedido a la Sampdoria, club por el que terminó fichando.

Con el Real Madrid disputó 29 partidos oficiales en dos temporadas.