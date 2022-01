Ansu Fati decide no pasar por quirófano

El jugador del FC Barcelona Ansu Fati opta por no pasar por el quirófano y hacer tratamiento conservador en su muslo izquierdo, donde sufre una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral que le hará estar unos meses, sin tiempo de baja definido, fuera del equipo. "El jugador del primer equipo Ansu Fati seguirá tratamiento conservador para recuperarse de la lesión en el tendón proximal del bíceps femoral del muslo izquierdo. La evolución marcará su disponibilidad", anunció el club.

Ansu Fati cayó lesionado en el partido de octavos de final de la Copa del Rey en San Mamés ante el Athletic Club. Era el segundo partido de Ansu, que había jugado previamente en la Supercopa de España, después de dos meses de ausencia por una lesión muscular previa.

El atacante debutó como jugador del primer equipo del FC Barcelona el 25 de agosto de 2019, aún con ficha del Juvenil. En sus primeros partidos rompió una lista muy larga de récords de precocidad, especialmente con la camiseta del Barça pero también con la selección española.

Suma 18 goles y 6 asistencias en 53 partidos disputados con el FC Barcelona, siendo el último tanto el de la Supercopa de España frente al Real Madrid, en las semifinales del torneo la Supercopa de España, cuando llevaba sólo 17 minutos sobre el terreno de juego.

¡Por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol, pero nunca me rendiré! ¡Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño!

NEVER GIVE UP???? pic.twitter.com/BHh9xR7g73