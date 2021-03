Ansu Fati: "Cuando debuté no quise mirar las redes sociales, si te lo crees no rindes igual"

Ansu Fati continúa con su recuperación tras haberse lesionado a principios de temporada de la rodilla izquierda. El joven futbolista, que este lunes fue nombrado como mejor jugador joven del mundo, ha concedido una entrevista a la revista Esquire donde ha mostrado su lado más personal.

“Mi familia es la que me ayuda a que no se me suba nada a la cabeza, lo vivimos todo natural”, ha asegurado el futbolista, quien está ahora centrado en recuperarse para poder disputar la Eurocopa. “Ojalá pueda jugar, espero llegar al último tramo de temporada y demostrarle al seleccionador que puedo estar ahí”, ha dicho.

Sobre su debut y la fama que le acompaña desde que comenzase su explosión la temporada pasada en el Barça, Ansu Fati parece tener los pies en el suelo. “¿Las redes sociales? El día de mi debut no las miré mucho porque sabía que hablarían de mi, si te lo crees demasiado, no rindes igual”, ha confesado.

Además, Ansu Fati ha reconocido que esta temporada tan atípica sin aficionados en los campos no le está resultando sencilla a ningún jugador. “Jugar sin público es una mierda. Uno quiere ser futbolista por la afición, por celebrar un gol con ellos”, ha dicho.