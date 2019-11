Álvaro Morata: "Estoy con mucha confianza para estar en la Eurocopa"

El delantero del Atlético de Madrid Álvaro Morata afirmó que está "con mucha confianza" para poder estar el año que viene en la lista definitiva de la Eurocopa, aunque tiene claro que la competencia es dura y que su trabajo es seguir haciéndolo "bien" con la selección y con su club.

"Convencido no, pero sí que estoy con mucha confianza para estar en la Eurocopa, pero va a haber que dar un gran nivel para ir porque no podemos estar todos y somos muchos. Estoy con ganas de hacerlo bien con mi club y cuando la selección me llama, y si hago de aquí al final de temporada un buen papel segur que la Eurocopa estará más cerca", expresó Morata en rueda de prensa.

El madrileño confesó que, tras perderse el Mundial de Rusia, para él sería "increíble" poder jugar el torneo continental del año que viene y para ello espera seguir aprovechando "un momento muy bonito" a nivel personal, al que tampoco quiere dar demasiada importancia porque "nadie se acordará al final de temporada" de que marcó en siete partidos seguidos "si no has ganados títulos o si no estás en la lista de la Eurocopa".

Por ello, remarcó que debe estar "preparado" para cuando las cosas no le vayan tan bien, algo en lo que cree que ha cambiado respecto a hace unos años cuando "quizás" tenía "más pensamientos y preocupaciones". "Ahora tengo más paciencia para estar metido en el partido y saber que en el 94 puedes tener una buena ocasión. Eso te hace estar más atento y con más confianza", advirtió.

Además, tras las palabras del pasado viernes de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, y su posible falta de contundencia para ratificar a Robert Moreno, el atacante colchonero subrayó que el catalán "es un gran entrenador" y que están "a muerte con él". "Lo que se dice o pueda pasar no está en nuestra mano, son cosas en las que no tenemos que dar nuestra opinión o decir lo que pensamos", puntualizó.

Para el duelo de este lunes ante Rumanía, Morata podría formar pareja con Paco Alcácer. "Me gusta jugar con él, hemos compartido muchos momentos cuando éramos jóvenes y nos entendemos muy bien. Es de los mejores del mundo y hay que aprovechar sus movimientos. Se mueve espectacular y eso me beneficia cuando juego con él", recalcó.