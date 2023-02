Alaba explica su voto a Messi: "La selección de Austria vota como equipo, no yo solo"

El argentino Leo Messi fue elegido este lunes mejor jugador de 2022 por la FIFA, cinco meses después de no haber estado ni en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro.

El rosarino se impuso a los otros dos finalistas, los franceses Karim Benzema, vencedor del Balón de Oro, y Kylian Mbappé, máximo goleador del pasado Mundial.

Una vez que se hicieron públicas las votaciones se observó que el jugador del Real Madrid, el austriaco David Alaba había votado a Messi por delante de su compañero Karim Benzema a la hora de elegir al mejor jugador del mundo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Alaba, a través de las redes sociales, ha explicado el por qué de estas votaciones.

"En cuanto al Premio FIFA The Best: La selección de Austria vota por este premio como equipo, no yo solo. Todos en el consejo del equipo pueden votar y así es como se decide", explica el defensa madridista.

Alaba vuelve a indicir al señalar que "todo el mundo sabe, especialmente Karim, cuánto lo admiro a él y a sus actuaciones. Y yo he dicho muchas veces que para mí es el mejor delantero del mundo, y sigue siendo así. Sin duda".