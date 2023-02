ESCUCHA EN TIEMPO DE JUEGO LA GALA DE LOS PREMIOS THE BEST

El argentino Leo Messi (PSG) y los franceses Karim Benzema (Real Madrid) y Kylian Mbappé (PSG) pugnarán este lunes (21.00 horas) por el premio 'The Best' al 'Mejor Jugador' de la FIFA, igual que la española Alexia Putellas (FC Barcelona), la inglesa Beth Mead (Arsenal) y la estadounidense Alex Morgan (San Diego Wave), unos galardones que se entregarán en la Salle Pleyel de París.









21:49 - LIONEL SCALONI, MEJOR ENTRENADOR

21:30 - EMILIANO MARTÍNEZ, premio The Best al mejor portero de 2022

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El guardameta argentino Emiliano "Dibu" Martínez, campeón del mundo con su selección, fue elegido este lunes mejor portero del año en los premios The Best de la FIFA, por delante del belga del Real Madrid Thibaut Courtois y del marroquí del Sevilla Yassine Bono.



"Dibu", de 30 años y en el Aston Villa desde 2020, capitalizó así la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar, que a diferencia del Balón de Oro, fue incluido en el periodo a valorar. La recompensa de France Football recayó hace cinco meses en Courtois.



El meta argentino acabó el Mundial como portero menos goleado y fue clave en la victoria de la "albiceleste", en las tandas de penalitis de los cuartos contra Países Bajos y la final frente a Francia, cuando también hizo una providencial parada en el último minuto de la prórroga al galo Randal Kolo-Muani que hubiera dado la Copa del Mundo a los franceses.



Más allá de eso, Martínez es uno de los baluartes de un equipo que con él bajo los palos solo sufrió una derrota en los últimos 26 partidos, el primero del Mundial contra Arabia Saudí.



"Es algo muy lindo para mi carrera. Es un orgullo para mi país. Ganar un Mundial después de 36 años es algo hermoso. La gente sabe lo emocional que es ser argentino", afirmó al recoger el trofeo. "Sentimos la conexión con el país".

Pero el "Dibu" fue más allá y, casi conteniendo las lágrimas de emoción, explicó cómo de niños sus ídolos fueron sus padres por el apoyo que le dieron y todo lo que trabajaron para sacar a la familia adelante. "Ver a mi mamá limpiar edificios ocho o nueve horas, a mi papá trabajar, mis ídolos son ellos".



Courtois, de 30 años, ganador del pasado Balón de Oro, alzó con el Real Madrid la liga española y la Liga de Campeones, en cuya final firmó una actuación excepcional ante el Liverpool en el Estadio de Francia de París. El belga, que ya había sido elegido mejor portero por la FIFA en 2018, aspiraba a convertirse en el primer meta en conseguir dos veces esa recompensa.



Bono, de 31 años, fue la cara más reconocible de la selección de Marruecos que acabó cuarta en Catar, el lugar más alto al que nunca ha llegado una nación africana. Antes de caer en semifinales contra Francia, el portero nacido en Canadá solo había recibido un gol, y fue en propia puerta, en esa competición. Además, el marroquí acabó como el portero menos goleado de la liga española en la temporada 2021/2022.

21:25 - Mary Earpsrecibe el premio The Best a la mejor portera del 2022.

La inglesa Mary Earps, campeona de Europa con su nación, fue elegida este lunes mejor portera del año en la gala The Best de la FIFA, por delante de la chilena Christiane Endler y de la alemana Ann Katrin Berger.



La guardameta del Manchester United, de 29 años, solo recibió dos goles en la Eurocopa y contribuyó a la buena temporada de su club.

21:00 - La Gala empieza con un homenaje a 'Pelé'

Un emocionado homenaje a Pelé marcó el inicio este lunes de la gala anual de los premios FIFA The Best, en la que los goles y la voz del único jugador que ha ganado tres Mundiales fueron el mejor aperitivo para la fiesta.



"Pelé siempre estará con nosotros", proclamó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al inicio de la gala, en una bienvenida en la que recordó también a otros ilustres del mundo del fútbol fallecidos en el último año, como el italiano Gianluca Vialli.



La gala proyectó una narración del propio Pelé sobre su vida en el fútbol con imágenes de algunas de sus jugadas más legendarias, en una celebración a la que asistieron varios de sus familiares.



"Hablar de Pelé es casi demasiado para mi", reconoció un emocionado Ronaldo Nazario, invitado por Infantino para hablar sobre el escenario sobre Edson Arantes do Nascimento, "O Rei" Pelé, fallecido el pasado 29 de diciembre a los 82 años.



Ronaldo habló sobre algunas de las grandes capacidades técnicas de de Pelé y sobre su impacto en la sociedad mundial entregó un trofeo a Marcia Ayoki la viuda de Pelé, Marcia Aoki, quien aseguró que "Dios nos dio a Edson".



También asistió el legendario Jairzinho, uno de los héroes de la "seleçao" campeona del mundo en 1970, quien mostró su felicidad por poder participar en este homenaje y agradeció a Pelé por haberle permitido vivir como aficionado o jugador tres capas del mundo para Brasil.



Finalmente, el cantante brasileño Seu Jorge, quien encarnó al padre de Pelé en la película biográfica "Pelé, Birth of a Legend". interpretó su versión del tema "Changes" de David Bowie.