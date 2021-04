Al-Khelaifi: "Mbappé seguro que se quedará en el PSG"

El Nasser Al-Khelaïfi, presidente y propietario del París Saint-Germain ha salido este martes al paso de cualquier rumor sobre una posible salida de Kylian Mbappé del club parisino.

Al-Khelaifi, en declaraciones a los compañeros de Jugones de LaSexta ha asegurado que su estrella gala seguirá con ellos la próxima temporada:

Florentino Pérez no descarta su fichaje

El máximo mandatario blanco evitó hablar de posibles fichajes anoche durante la entrevista en El Chiringuito de Mega, aunque sí opinó que para la próxima temporada el Real Madrid "necesita un cambio porque hay que recuperar la ilusión".

"Mbappé es muy buen jugador, pero no he hablado con él desde hace años. Lo que sí creo es que el Real Madrid necesita un cambio. Hemos ganado mucho, han pasado muchas cosas y hay que moverse y recuperar la ilusión, que no es fácil. En ese trabajo estoy. Intento hacer lo posible porque el Madrid no pierda su lugar histórico", dijo Florentino en El Chiringuito de Jugones, en Mega.

Renovación de Mbappé

La renovación o no de Kylian Mbappé por el París Saint-Germain ha entrado en un momento decisivo, estiman los dirigentes del París Saint-Germain, que han incrementado la presión sobre el joven atacante para que aclare su futuro.

Según publican medios locales, las llamadas de la dirección del club al entorno del futbolista se han multiplicado en los últimos días, sabedores de que la buena racha que atraviesa el jugador atiza aún más las ambiciones de posibles compradores.

En las últimas semanas, el PSG cree que la tendencia apunta a que Mbappé se quedará en el club, a cambio de encontrar tres elementos clave: una subida salarial, un contrato de corta duración y un proyecto deportivo ambicioso.