Acuerdo cerrado entre Real Madrid y Bayer Leverkusen por Iker Bravo

Real Madrid y Bayer Leverkusen llegaron este jueves a un acuerdo, según pudo saber EFE, tras días de intensas negociaciones para que Iker Bravo, delantero español de 17 años, se incorpore al primer filial del conjunto blanco, dirigido por Raúl González Blanco, y tenga apariciones en los entrenamientos del primer equipo bajo las órdenes del italiano Carlo Ancelotti.



El ariete vuelve así a España tras un año en Alemania, país que eligió para seguir su progresión tras salir de la cantera del Barcelona. Sin embargo, el no tener una liga competitiva para los filiales y la renovación del checo Patrik Schick y el fichaje del iraní Sardar Azmun le privaban de poder optar a tener protagonismo con el primer equipo del Leverkusen, por lo que se puso el objetivo de volver a España.



Iker Bravo recibió el interés de varios clubes para hacerse con sus servicios, pero finalmente eligió al Real Madrid y tras varios días negociando ambos clubes, su agente viajó a Alemania para cerrar definitivamente la operación, por lo que el delantero podrá poner rumbo a España en los próximos días.



El Bayer Leverkusen no quería desprenderse de un futbolista por el que apostó hace un año y que dejó buenas impresiones, llegando a debutar incluso con el primer equipo -es el tercer jugador más joven de la historia en estrenarse en la Bundesliga-, pero ha primado el deseo del delantero y finalmente se llegó a un acuerdo por el que Iker Bravo llegará cedido al Real Madrid Castilla y que incluye una opción de compra por parte del club presidido por Florentino Pérez.



El delantero, internacional en las categorías inferiores de España hasta la sub-19, destacando los 11 goles en 14 encuentros con la sub-17, se incorporará así a un equipo donde jugó su ídolo, Cristiano Ronaldo, y podrá compartir entrenamientos cuando le llame Ancelotti con el futbolista en el que actualmente se fija para mejorar, Karim Benzema, según reconoció.



“Cuando sale del área sabe jugar muy bien. Como yo puedo jugar de ‘10’ y puedo asociarme bien, me siento relejado a veces en su juego”, contó el joven.



Iker Bravo se encuentra todavía en Alemania junto a su agente y pronto viajará a Madrid para afrontar su nueva aventura. Por delante, ponerse a las órdenes de Raúl en un Castilla al que todavía le quedan tres amistosos antes de empezar a competir en Primera RFEF el último fin de semana de agosto.