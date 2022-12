Weghorst explica su polémico incidente con Messi

El final del partido entre Países Bajos y Argentina dejó también la polémica entre Leo Messi y Weghorst, el autor de los dos tantos neerlandeses. El "¿qué miras bobo?" de Messi se ha convertido en una de las frases del Mundial y se ha convertido en viral. Pero ¿cuál es la intrahistoria de lo ocurrido? El propio Weghorst lo explicaba en declaraciones a Tigo Sports Bolivia.

"¿Qué pasó con Messi? ¿El problema fue contigo? Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero el tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo, mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona. Realmente decepcionante", confesó el bigoleador neerlandés sobre lo ocurrido con Messi. Una escena que relataba en su cuenta de Twitter Ricardo Rosety.

— Ricardo Rosety (@ricardorosety) December 9, 2022

"El pique de Messi con Weghorst durante el partido continuó en el túnel de vestuarios y con esta imagen del argentino en el inicio de una entrevista en televisión. El holandés quiso acercarse a Leo, pero éste no quería hablar. Kun y Lautaro trataron de poner un poco de paz.

Le hace el gesto de pedirle la camiseta y darle la mano, Messi no lo acepta, y el holandés tampoco se lo toma bien. Se lo explica al Kun, que da por zanjado el asunto hablando con Weghorst. Pero después todavía tienen otro cruce de miradas antes de otra entrevista de Messi".

“QUE MIRA BOBO, QUE MIRA, ANDA PA ALLÁ"

— ???MARCELO?????? 130.034 (@Marcelo_MM2023) December 10, 2022

En este vídeo se puede ver la intrahistoria de todo lo ocurrido. El momento en el que Messi se enfada mientras Weghorst le espera y como el Kun y Lautaro Martínez intentan poner paz en la escena para que no pase a mayores.