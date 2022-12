Luis Enrique: "270 minutos y vosotros me habláis de 10 minutos, os fijáis siempre en lo negativo"

En la rueda de prensa de Luis Enrique, previa del partido ante Marruecos, en los octavos de final de Mundial Qatar 2022, ha confirmado que tendrá a todos los jugadores disponibles para dicho partido y además da "una buena nota" al equipo durante la Fase de Grupos.

"Estamos muy bien, el rendimiento es notable alto o sobresaliente bajo. A excepción de diez minutos que Japón nos superó, que entiendo que es algo lógico y volverá a pasar, no tenemos la piedra filosofal y solo jugamos nosotros. Los rivales también juegan y estamos convencidos de que tenemos una gran oportunidad para lograr un gran resultado y pasar de fase. Es el objetivo", reivindicó

Por otro lado, el seleccionador también habló del estilo de juego de la selección y la ausencia del 'patadón'. Luis Enrique apuntó que "veo clara que hay una desinformación en el mundo del fútbol" y aunque seguirá con la misma idea de fútbol porque él "compro el pack completo que es jugar de esta manera" añadió que "no hay descartada ninguna acción en el mundo del fútbol, pero esa interpretación la tiene que hacer el jugador en el terreno de juego".

Luis Enrique reivindicó una idea futbolística por encima del resultado, consciente de que España es un país de extremos que pasa de la euforia a la negatividad con rapidez.

"Es una tendencia habitual, mirarlo todo muy negativo o muy positivo. Lo que menos me preocupa es el resultado. Parece una utopía pero me preocupa cero. Me preocupo en controlar las cosas que puedo como entrenador y le pido al jugador que se despreocupe porque si hace mas méritos que el rival normalmente se suele ganar. Si no da, felicitaremos a Marruecos y nos vamos para casa, no hay problema. El objetivo desde el principio es jugar siete partidos y es lo que queremos jugar".

También analizó la posibilidad de llegar a la tanda de penaltis ya que comienza para España este martes la fase de eliminatoria. Luis Enrique ha confesado que le ha dicho a sus jugadores en anteriores concentración que les "puse deberes: tenían que tirar 1.000 penaltis antes del Mundial".

Para el seleccionador, "los penaltis no son una lotería, son fruto del entrenamiento, de saber aguantar la presión".

Para el partido ante Marruecos está previsto que haya más aficionados marroquís que españoles. A pesar de ello, el técnico asegura que "nos vamos a sentir reforzados por los aficionados que estén en la grada" y termina señalando sobre este tema que "nos encanta que haya gente y que haya fiesta y que gane el mejor".

Habló de "topicazo" cuando fue preguntado por una posible falta de oficio de España en el encuentro ante Alemania: "No comparto ese análisis".

"Lo que caracteriza a esta selección es nuestra manera de competir y de encarar cada partido. Esto es innegociable", apuntó.

Para acabar la rueda de prensa, Luis Enrique volvió a calificar de "topicazo" cuando fue cuestionado por los diez minutos malos de España ante Japón: "270 minutos y vosotros me habláis de 10 minutos. Habrá más minutos de esos, no jugamos solos".

"Os fijáis siempre en la cosa negativa. España corre riesgo. Si marcamos, seguimos atacando", zanjó.