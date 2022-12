Roberto Martínez deja de ser seleccionador de Bélgica: "Tomé la decisión justo antes del Mundial"

El español Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, desveló que el encuentro frente a Croacia (0-0), tras el que dijeron adiós al Mundial de Catar 2022, es su último partido a los mandos de los ‘diablos rojos’.

“Es mi último partido con esta selección. Es un momento muy emotivo para mí”, dijo con los ojos vidriosos en rueda de prensa.



“Soy una persona a la que le gusta aprender de las lecciones. Llevo seis años. Estaba muy comprometido con el proyecto. Acabamos con una medalla de bronce y teníamos que darle otra oportunidad a este proyecto. Lo he disfrutado muchísimo. He dejado un gran legado y estoy muy satisfecho con el resultado”, añadió.

“Cuando veo a los jugadores en el vestuario, veo a jugadores que están creciendo y aprovechando todas las lecciones con esta generación. Seis años en los que he crecido y he hecho todo lo que podía hacer con una selección. Estoy muy satisfecho con lo que ha hecho esta selección. Y los verdaderos aficionados aprecian lo que ha hecho esta selección”, agregó.



“Iba a ser el final pasara lo que pasara. Es el final de un ciclo y no tiene nada que ver con quedar eliminados en fase de grupos”, declaró.



“Tomé la decisión justo antes del Mundial. Creo que los proyectos tienen que ser a largo plazo. Desde Rusia he tenido muchas oportunidades de aceptar ofertas de clubes y siempre he sido fiel a la selección belga. No estoy dimitiendo, llega el final de mi contrato y ese era el plan desde el principio”, desveló.



Roberto Martínez se refirió a la derrota frente a Marruecos como la clave para que Bélgica no haya podido clasificarse.



“La decepción fue sobre todo contra Marruecos. Hoy hemos jugado contra nosotros mismos. Hemos jugado bien en la primera parte, queríamos frustrar a Croacia y podíamos haber aprovechado las ocasiones, pero no lo hemos ejecutado bien. Hemos estado muy fuertes y hemos tenido buenas ocasiones, me recuerda a 2018 cuando sí que ganamos. Estuvimos disfrutando entonces con un grupo de jugadores que si sentían los colores, que es lo que nos faltó en los dos primeros partidos”, argumentó.



“Hoy podríamos haber ganado el partido 0-3. Si nos hubiésemos clasificado hoy, podríamos haber visto a la mejor Bélgica, pero desaprovechamos nuestros dos primeros partidos”, insistió.



El técnico español lamentó también no haber tenido a jugadores clave al “nivel físico necesario”, como el caso de Eden Hazard, con el que tenían “un plan” para cuidarle, y de un Romelu Lukaku que tuvo en sus botas el pase a los octavos de final.



“Lukaku no podía jugar los 90 minutos, no tenía ese nivel físico que necesitas en un partido así. Se ha movido muy bien, ha creado espacios, pero le ha faltado en los remates. Estamos satisfechos con cómo hemos planificado el partido y era importante tener a Lukaku en la parte final del partido, con la necesidad de ganar”, dijo.