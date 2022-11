Pedri celebra su 20º cumpleaños en el día de descanso en la concentración de la selección española

La selección desconecta el día del 20 cumpleaños de Pedri

La selección española disfrutó este viernes de su primer día libre desde que hace una semana aterrizase en Doha, a dos días de su segundo partido en Qatar 2022 ante Alemania, con gran parte de los internacionales juntándose en uno de los restaurantes más famosos de la ciudad para celebrar el vigésimo cumpleaños de Pedri.

Diecinueve de los veintiséis internacionales que representan a la selección española en el Mundial de Qatar se juntaron en el día libre mostrando el ambiente que reina en el grupo. Los ausentes tenían a la familia en Doha y seres queridos con los que pudieron compartir unas horas fuera de la residencia establecida en la Universidad de Qatar.

Pedri pide el Mundial como deseo al soplar las velas de cumpleaños

Pedri González fue el protagonista de la cena de la selección española, con todos los internacionales concentrados de nuevo en la Universidad de Qatar tras disfrutar de un viernes libre, sorprendido con una tarta por su 20 cumpleaños y una petición, la conquista del Mundial, que no desveló para que se haga realidad.

"Es una pasada, no me imagino mejor escenario que pasar mi cumpleaños concentrado con todos aquí", aseguró Pedri a los medios de la Federación tras pasar el día con sus compañeros.

"No he podido ver a mi familia pero sé que están orgullosos de mí y espero darles mucha felicidad", añadió el centrocampista que aún no ha recibido la visita de sus padres y su hermano en Doha.

Pedri no desveló lo que pidió al soplar las velas, con timidez al ser el centro de atención con todos sus compañeros entonando con palmas el cumpleaños feliz. Aunque lo ocultó, para que se cumpla, todos bromearon con la conquista del Mundial de Qatar 2022. "Me lo guardo para mí porque si no, no se cumple".