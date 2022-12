Kaká: "En Brasil, Ronaldo solo es un gordo caminando por la calle"

Brasil está siendo una de las grandes referencias de la Copa del Mundo 2022. La canarinha abre los cuartos de final este viernes ante Croacia (16:00) y es una clara candidata al título. El planeta fútbol admira a sus jugadores y se rinde a su juego, pero no ocurre lo mismo en el país sudamericano, algo de lo que se ha quejado amargamente Kaká.

El exmadridista fue campeón del mundo en 2002 en Corea y Japón y ahora, en una entrevista en BeIN Sport critica que sus compatriotas no apoyan a su selección y no tratan a los jugadores como se merecen. Todo ello, lo ha ejemplificado en una demoledora frase: "Es extraño decir esto, pero muchos brasileños no apoyan a Brasil. Pasa algunas veces. Si ves a Ronaldo caminando por aquí, dirás 'guau', tiene algo diferente aquí. En Brasil, es sólo un gordo caminando por la calle", lamentó Kaká.

"Por supuesto, muchos brasileños aman a Ronaldo. Amo a Ronaldo, pero la forma en que es respetado en Brasil y en el extranjero es diferente, veo más respeto por él fuera del país que allí", criticó y puso como referencia a Neymar: "En este momento, mucha gente en Brasil está hablando de Neymar, pero de manera negativa. Tal vez sea por la política, pero los brasileños, a veces, no reconocemos a nuestros talentos".

Al crack de la canarinha y jugador del PSG se le achaca que grabara un vídeohace unos meses para mostrar su apoyo a Jair Bolsonaro en las elecciones a la presidencia de Brasil, algo que no ha gustado a muchos y que ha hecho caer la popularidad de Neymar en el país carioca.