Iñaki Williams 'cambia' de nombre para jugar con Ghana

Iñaki Williams debutará este jueves en una Copa del Mundo defendiendo los colores de Ghana. El delantero del Athletic de Bilbao decidió hace un guiño a sus origenes y enfundarse la camiseta de la selección africana ante la dificultad de jugar con España como si ha hecho su hermano Nico.

Iñaki, nacido en Bilbao, desvela en una entrevista en The Athletic cómo fueron sus inicios en las 'Black Stars' (apodo de la selección ghanesa por las estrellas negras que aparecen en su bandera). El atacante habla el twi, idioma oficial del país, gracias a sus abuelos y como su nombre no tiene traducción al país se le ha apodado como 'Kwaku' que significa nacido un miércoles. Ese es el nombre que se especulaba iba a portar en la camiseta ante Portugal, aunque finalmente se ha decantado por el Williams.

"Para mis padres no fue fácil de aceptar, pero mi abuelo me ayudó a tomar la decisión. Quería verme cumplir su sueño, verme como un ‘Black Star’ en la selección de Ghana. Todo lo que consiga con este equipo será para él", aseguró en The Athletic. "Vengo a ayudar en todo lo que pueda, poner mi granito de arena y darlo todo en cada partido. Jugar este Mundial es un sueño. Espero que pueda disfrutar y llevar muy lejos a Ghana", finaliza.