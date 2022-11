Bono explica su ausencia del partido ante Bélgica: "Me he mareado por una inyección en la cadera"

El guardameta del Sevilla Bono fue sustituido en Marruecos justo después de que sonara el himno de su país, durante el que se le vio un momento cabizbajo y con las manos en las rodillas, aunque también con la mano derecha en el pecho, y en su lugar entró Munir.

“Munir remplaza a Bono para el partido contra Bélgica”, escribió la selección marroquí en sus redes sociales en respuesta al tuit que anunciaba el once titular, pero sin informar del motivo de la sustitución. Un cambio que fue realizado durante los breves instantes que pasaron del himno a la foto oficial del partido, en la que ya apareció Munir, el exguardameta del Numancia nacido en Melilla (España).

Más tarde, en declaraciones a Antonio Ruiz en el micrófono de la Cadena COPE, Bono explicó la situación. "Tenía problemas en la cadera desde el partido ante Croacia. Me inyectaron una sustancia para paliar el dolor, pero me hizo sentirme indispuesto. Pedí al árbitro a ver si podía saltar a cantar el himno y me dio permiso", señaló el portero.