Morata, en El Partidazo de COPE: "Estoy bien con Luis Enrique en la Selección y con Simeone en el Atleti"

Juanma Castaño habla con Álvaro Morata en El Partidazo de COPE un día después del empate de la selección española ante Alemania, gracias a un gol suyo después de salir desde el banquillo y aprovechar una asistencia de Jordi Alba.

Ya era hora de entrevistarte con el viento a favor: Sí, completamente. Estoy muy bien.

Vaya golazo: Una pena que al final nos empataran pero Alemania puede estar entre las cinco mejores selecciones de este Mundial, así que a coger las cosas positivas y tuvimos momentos muy buenos en el partido.





Sales casi a medio gol por partido: Está bien todo lo que sean números pero de lo que se acuerda la gente es lo que se gana con la camiseta de la Selección.

¿Con quién tenías la apuesta?: Con Hierro, que me dijo que le pasaría durante el Mundial y que me invitaría. Morientes también me dijo lo mismo hace tiempo. Seguro que viene Casillas, que se apunta a todo si es gratis.

¿Pensaste que jugarías ayer?: No, no. Casi ni el portero adivinamos. Desde que estoy con el míster, nunca ha acertado nadie. Nos los dice camino del estadio, para él, así todos estamos enchufados hasta poco antes de llegar al campo. A veces la pone en una pizarra antes de la charla, otras menciona por líneas.... como lo hace todo por impulsos y nos trata de motivar, unas veces lo hace de una manera y otras, de otra.

¿Te dio bajón no ser titular?: Yo lo preparé con Adri, mi 'coach', por teléfono. Yo preparo los dos partidos, si tengo que salir de titular o desde el banquillo; visualizas todo, te relajas, … Yo voy en el bus con él, en el calentamiento, piensas cómo vas a celebrar los goles; las cosas antes de que te pasen, cómo lo vas a vivir desde el banquillo, por ejemplo.

La diferencia entre Luis Enrique y Simeone

¿Es muy diferente esto al Atleti?: Sí, yo tengo mucha suerte de tener a Simeone en el Atleti. Son muy distintos en muchas cosas pero se parecen en muchas otras. La principal diferencia es el modo de jugar y la similitud, que los dos son motivadores y, si te dicen que tienen que parar un tren en medio de la vía, te pones.

¿Te gustaría que tus hijos fuesen futbolistas?: Me gustaría pero nunca les voy a pedir nada, que respeten a todo el mundo y sean felices, que hagan lo que les de la gana.





El fútbol te ha dado cosas mejores que peores: Sin duda, hay que dejar de hablar de esas cosas porque parezco la víctima. Son cosas que le pueden pasar a cualquier persona. Vino gente fuera de mi habitación a gritar... pero no quiero hablar más de eso.

Gavi no para: Muchas veces le tenemos que parar; me dio una sin balón... la tengo apuntada esa. Va como un auténtico jabalí en los entrenamientos, pega a todos lados. Es un chico que me enorgullece que vaya a estar aquí muchos años.

¿Tienes en la cabeza el sueño de unos cuartos de final contra Brasil?: Primero, ganar contra Japón y seguir avanzando. Hablamos de por qué camino podríamos ir, pero intentamos no hacerlo mucho. Nuestra obligación es jugar a ser primeros, y más en el país en el que vivimos porque es lo mejor para nosotros.

Luis Enrique os ha quitado mucha presión: Lo único que nos pidió es que disfrutásemos, lo diéramos todo y fuésemos fieles a nuestro estilo. Lo de fuera se reparte entre todos porque somos un grupo, hay un ambiente espectacular y estamos todos muy unidos.

"Me asusté con la lesión"

Sufriste una rotura fibrilar en el último partido con el Atleti, ¿te asustaste?: Fue una microrotura, eran entre 8-10 días pero claro que me asusté. Creo que dormí 20 minutos y lo pasé fatal, me parecía que nunca llegaba el momento de jugar un Mundial. Lo de Rusia me dejó tocado porque pensaba que ir pero al final el destino tiene esas cosas, me libré y aquí estamos.

El delantero español del Atlético de Madrid Álvaro Morata durante un partido de LaLiga Santander.EFE





¿Te gustaría Luis Enrique en el Atleti?: Estoy bien así con ellos donde están. Tampoco me queda tanto tiempo de contrato a mí.

¿Qué haces con los haters?: No leo nada, ni veo ni miro. A veces mis amigos mandan memes y ahora me río. Un truco muy bueno es, porque lo pasaba muy mal cuando me decían cosas a la cara, irme a la clase de mis hijos, estar con sus amigos que ya saben lo que es ser jugador de Primera y analizar las preguntas que me hacían. Mi entrenador me dijo que tenía que ponerle la misma cara de esos niños a los que me insultan y pensar que tienen el mismo nivel de inteligencia. Ahora, incluso contesto a alguno y me río y se acaban riendo ellos. O imagínate la vida que tiene que tener la persona que te quiere destrozar.