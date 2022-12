Se cuestiona en Francia la validez del gol de Messi en la prórroga

El tercer gol argentino en la final del mundial de Qatar ante Francia no debió subir al marcador, ya que varios suplentes albicelestes irrumpieron en el terreno de juego antes de que el balón entrara, afirma este lunes L'Equipe.

Con una imagen congelada del momento como prueba, el diario deportivo francés muestra cómo dos jugadores del banquillo argentino, dominados sin duda por la emoción, entran en el terreno de juego y lo pisan instantes antes de que la pelota enviada por Leo Messi entre en la portería francesa en el minuto 108.

Recuerda que el reglamento de la FIFA estipula claramente que, en caso de que una persona suplementaria esté en el terreno de juego, el gol debe ser invalidado y ha de señalarse un golpe franco en contra del equipo infractor.

It is in the laws of the game ????. Would be crazy if it did get disallowed. pic.twitter.com/5ZGpD1190Q