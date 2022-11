Bale: "Aparezco en los momentos importantes"

Gareth Bale, futbolista de la selección galesa que este viernes ante Irán y en el Mundial de Qatar 2022 se convertirá en el jugador con más internacionalidades en la historia de su país, por encima de Chris Gunter, que comenzará desde el banquillo, aseguró este jueves que tiene el don de aparecer en momentos importantes y que conseguirlo es "como estar en el cielo".

"No he pensado mucho en el récord. A nivel personal es un récord increíble y un honor representar tantas veces a mi equipo. Lo más importante es ganar el partido, lo que lo hará mucho más especial", dijo este jueves Bale en rueda de prensa.

Gareth Bale, que es el máximo goleador de la historia de Gales, hizo el gol del empate ante Estados Unidos. Apareció una vez más en el momento que más le necesitaba su selección. "Aparezco en momentos importantes, no sé por qué. No estoy muy seguro por qué. Marcar en momentos importantes es como estar en el cielo", apostilló.

El encuentro ante Irán arrancará a las 10.00 de la mañana en Gales y Bale fue preguntado sobre si los colegios deberían permitir que se viera el encuentro. "Si yo fuera un profesor les dejaría ver el partido; espero que lo hagan", bromeó el futbolista de Los Ángeles FC.



Bale era uno de los capitanes que pretendía llevar el brazalete de "OneLove", antes de que la FIFA les amenazase con sanciones deportivas y les obligara a desechar la idea. "No nos gustó no poder usar el brazalete. La gente decía que me lo tenía que haber puesto, pero me hubieran podido expulsar. Que no nos pongamos el brazalete no quiere decir que no apoyemos el movimiento. Si hacemos algo más y no ganamos la gente nos criticará por no concentrarnos en el fútbol", afirmó.