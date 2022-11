Ali Albulayhi desvela qué le dijo a Messi en la imagen viral entre ambos

Ali Albulayhi protagonizó una de las imágenes de la jornada del martes. El jugador de Arabia Saudí, cuando su compañero Salem Al-Dawsari marcó el 1-2 a Argentina en el minuto 53, se acercó a Lionel Messi, le dio un par de golpes en la espalda y durante unos segundos, cerca de su cara, le repitió en varias ocasiones un mensaje enigmático.

Después del encuentro, el mismo Albulayhi, en zona mixta, desveló qué le dijo al astro argentino, que primero reaccionó a sus palabras con un gesto de incredulidad y después con una sonrisa: "Le dije que no ganaría".





En ese momento, el minuto 53, Argentina aún tenía más de media hora por delante para igualar e incluso remontar el marcador. Sin embargo, se cumplió la profecía de Albulayhi y Arabia Saudí se llevó la victoria para dar una de las grandes sorpresas del Mundial de Qatar.

Al Shahrani, trasladado a un hospital alemán por orden del jeque saudí

El defensa saudí Yasser al Shahrani se perderá el resto del Mundial tras haber sufrido una fractura de mandíbula en el choque que tuvo con su portero Mohammed Al-Owais en los últimos compases del partido contra Argentina, en el que firmaron una gesta al imponerse por 1-2.

Por orden del príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país Mohamed Bil Salman, Al Shahrani fue trasladado en jet privado a una clínica de Alemania para sanar la lesión tras haber sido operado de urgencia por una hemorragia interna. Tratado en el césped durante varios minutos, el jugador fue finalmente evacuado en camilla y llevado a un hospital.





Arabia Saudí confirmó finalmente que no podrá regresar a la concentración del equipo. En un mensaje, el futbolista de 30 años quiso tranquilizar a los aficionados: "Quiero tranquilizar sobre mi estado de salud, estoy mejor. No me olviden en sus rezos. Felicidades por la victoria. Gracias".