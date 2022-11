Alemania desafía a la FIFA y no manda a ningún jugador a la rueda de prensa

La relación entre Alemania y la FIFA no pasa por su mejor momento después de que no se permitiera a la Mannschaft lucir el polémico brazalete 'One Love' en el partido ante Japón. Las imágenes del juez de línea revisando las mangas de Manuel Neuer para comprobar que no lo llevara escondido y de los once titularesposando antes del encuentro con la mano en la boca se han convertido en icónicas.

Ahora los germanos han ido más allá y han vuelto a tensar la cuerda saltándose la obligación de la FIFA de que en la previa de los partidos comparecieran ante los medios de comunicación el entrenador y un futbolista de cada selección. Los teutones se han escudado en la lejanía de su cuartel general del Centro Internacional de prensa para no mandar a ningún jugador.

Alemania protesta contra la censura de la FIFA y su intento de silenciar el brazalete arcoíris Los jugadores alemanes posaron antes del partido contra Japón llevándose la mano a la boca en un mensaje dedicado a la FIFA que ha prohibido usar un brazalete arcoíris. 23 nov 2022 - 13:41





"No queremos tener que someter a ningún jugador a un desplazamiento tan largo, es mucho tiempo conduciendo. Es un viaje largo de más de tres horas. Todos los jugadores son importantes. Por eso no hemos traído a ningún jugador con nosotros. Ahora deben prepararse para el entrenamiento que tenemos esta tarde. Creo que también podríamos haberlo hecho en nuestra sede. Hubiera sido lo mejor. Estamos decepcionados. Creo que tenemos un centro de medios realmente bueno. Podríamos haberlo hecho allí también. Así son las cosas. Tenemos que aceptar eso, como tantas otras cosas", aseguró un Hansi Flick que compareció en solitario ante los medios.

La decisión de Alemania le va a costar una importante sanción económica por parte de la FIFA. Se trata de una forma de protesta ya que este jueves no tuvieron ningún inconveniente en sacar a dos jugadores en su hotel de concentración situado a unos 100 kilómetros de Doha.