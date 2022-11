Julian Brandt: "Estamos en la mierda y España viene de ganar 7-0"

Julian Brandt, centrocampista de la selección de Alemania, próximo rival de España en el grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022, manifestó este viernes en la localidad catarí de Al Shamal que el equipo de Luis Enrique "viene de ganar 7-0" en su debut ante Costa Rica, "pero" que ellos deben "enfocar" el choque -después de haber perdido el primer encuentro contra Japón (1-2)- "como una oportunidad".

"No sirve para nada empeñarnos en decir que nos encontramos en una situación de mierda o este tipo de cosas. España viene de ganar con enorme claridad, con una goleada de 7-0. Pero nosotros tenemos que ver este partido como una oportunidad. Podemos liberar energía y afrontar la situación con entereza", comentó Brandt.

A Brandt, de 26 años, también se le preguntó por el 6-0 que los de Luis Enrique le infligieron a Alemania -de aquella aún entrenada por Joachim Löw- hace dos años en Sevilla, en un partido de la Liga de las Naciones. "Ese partido no creo que tenga nada que ver. Es algo que pasó hace dos años. Hemos mejorado en muchas cosas. Como dije, en referencia a lo que pasó en la última Eurocopa, conocemos este tipo de situaciones. El partido del próximo domingo arrancará con las mismas oportunidades para los dos equipos. Ese 6-0 de Sevilla no tiene nada que ver con el partido del domingo", comentó.

"En la reunión hablamos de todo lo que hicimos mal; de cómo no supimos reaccionar cuando nos apretaron los japoneses; y sobre todo de que no supimos cerrar un partido que pudimos haber dejado resuelto marcando el 2-0 o el 3-0. Todo hubiese sido diferente", dijo.

"Todos estos asuntos salieron. Vimos los fallos que tuvimos en los goles. Y también de que si vas ganando por uno a cero y ves que no puedes ampliar tu ventaja; tienes que intentar al menos mantener el resultado y ganar; aunque no sea de una forma espectacular", comentó Brandt en la rueda de prensa en la que compareció junto a Kai Havertz, delantero del Chelsea.

"Esta situación la tenemos que arreglar entre todos. Cada uno de nosotros somos importantes en nuestros clubes; no creo que las cosas vayan a ir mejor porque ahora dos o tres asuman el mando", señaló el jugador del Borussia Dortmund. "Tenemos que creer en nuestras posibilidades, convencernos nosotros mismos y asumir cada uno nuestras responsabilidades. Eso creo que es algo que todos estamos dispuestos a hacer, incluso los que están en el banquillo", añadió Brandt.





Havertz reconoce que el 7-0 de España a Costa Rica les impresionó

Kai Havertz, delantero de Alemania declaró que "el 7-0 logrado por" el equipo de Luis Enrique en su debut ante Costa Rica "impresiona, pero" que "no" se van "a esconder" en el partido contra la 'Roja' del próximo domingo. "El 7-0 es un resultado duro, que impresiona; hay que respetar al equipo español, está claro; pero no nos vamos a esconder contra España. Sabemos la calidad que tenemos, sabemos lo que tenemos que hacer y lo queremos demostrar el domingo", comentó.

Acerca de las críticas contra otros compañeros no señalados nominalmente, pero ejercidas en público, por Ilkay Gündogan y el portero y capitán, Manuel Neuer, Havertz, de 23 años, les restó importancia. "Yo creo que fueron críticas constructivas, aunque siempre hay cosas que se sacan de contexto. La gente llega triste y enfadada al vestuario después de perder un partido así. Lo que diga Manu o que Ilkay haya dicho que hubo gente que no quería tener el balón o que no se ofrecía creo que es una crítica buena para el equipo. Si es pública o no, tampoco hay que darle tanta importancia", dijo.

"Nadie se ha enfadado con nadie. Hemos tenido varias reuniones internas, hemos hablado las cosas. Y sabemos lo que hemos hecho mal. Ahora tenemos que seguir hacia adelante y dar el cien por cien en el partido del domingo contra España", comentó el delantero del Chelsea inglés este viernes en Al Shamal.