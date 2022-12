Tenerife y Andorra empatan y no se encuentran

El Tenerife y el Andorra empataron este viernes 1-1 en un plomizo y grisáceo encuentro en el que ninguno de los dos mereció adjudicarse el máximo premio en juego, puesto que a lo largo del partido solo ofrecieron escasos destellos de ambición.

Un exhaustivo control del balón impuesto por el Andorra desde el pitido inicial y un Tenerife agazapado en su parcela, expectante a los movimientos de su rival, no sólo irritaron al público insular sino que, además, lo soliviantó aún más con el tempranero gol encajado por su equipo.

Un cómodo avance visitante permitió a Martí Vilá aproximarse al área de Soriano, para asistir desde la esquina izquierda del área a Martínez para que el atacante, en el segundo palo, rematase de cabeza a la red ante la atónita mirada del meta y de su retaguardia.

Al filo de la media hora, cuando el público ya enojado y recriminando la actitud de sus jugadores, llegó el empate, una jugada por la izquierda de Nacho permitió a Elady introducirse en el área y con un disparo cruzado marcar el tanto del empate al entrar el balón junto al segundo palo de Ratti.

Con este tanto, que enmascaró y, sobre todo, atenuó el desasosiego del público local, concluyó la primera parte.

El juego se reanudó un cuarto de hora más tarde con un serio disgusto para las huestes andorranas. Un rechace del meta lo cabeceó Sipcic para que un defensor sacase casi bajo palos.

Pero lo que parecía un enérgico arranque de los tinerfeños resultó una efímera ilusión puesto que todo volvió al tedio inicial, sin que ninguno de los fuese capaz de merodear las respectivas áreas con peligro alguno, al menos hasta el último tramo, en el que Alpanis (M.83), desde fuera del área trató de sorprender a Soriano.

De esta manera no resultó nada extraño que el encuentro concluyera con un equitativo empate que no satisface, al menos en la tabla clasificatoria, a ninguno de los dos, puesto que el punto conseguido no resultará suficiente como para acercarse al objetivo de ambos de codearse con los primeros puestos.

FICHA DEL PARTIDO

1 - CD Tenerife: Soriano; Mellot, Sergio González, Sipcic, Nacho (Aitor Buñuel, m.71); Elady (Appiah, m.85), José Ángel, Aitor Sanz (Javi Alonso, m.71), Mo Dauda (Shashoua, m.75); Enric Gallego y Romero (Borja Garcés, m.71).

1 - FC Andorra: Nico Ratti; Alti, Diego Alende (Aguado, m.71), Mika Marmol, Martí Vilá (Adri, m.71); Héctor (Bover, m.63), Jandro, Molina; Jacobo (Alpanis, m.63), Carlos Martínez, Germán Valera (Bundu, m.83).

Goles: 0-1, M.13: Carlos Martínez. 1-1, M.31: Elady.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Árbitro: David Galves Rascón (Comité Territorial Madrileño). Amonestó a los locales Aitor Sanz (m.20) y Nacho (m.59), y a los visitantes Martí Vilá (m.8) y Héctor (m.26).

Incidencias: Partido de la vigésimo primera jornada de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 8.750 espectadores.