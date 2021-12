Los positivos siguen creciendo en LaLiga SmartBank

El Burgos informa que, tras las pruebas PCR realizadas en la mañana del lunes 27 de diciembre, han sido detectados cuatro casos positivos de Covid-19 entre los miembros de la primera plantilla del Burgos Club de Fútbol tras las vacaciones de Navidad. Además, dos contagios en el cuerpo técnico, entre los que se encuentra nuestro entrenador Julián Calero. También se han diagnosticadotres en el staff y cuatro entre el personal del club. Los afectados se encuentran bien, siendo todos ellos asintomáticos o presentando sintomatología leve. La suma de todos los contagios asciende a 15.

Tal y como marca la normativa sanitaria de la Junta de Castilla y León, todos ellos se encuentran en cuarentena domiciliaria. Siguiendo el protocolo sanitario de LaLiga, en el que se incluían estos test PCR, se ha iniciado mismo una rutina que contempla test de antígenos diarios a toda la estructura deportiva y todo aquel personal que desarrolle sus funciones en la dinámica diaria del equipo.

El Real Zaragoza ha sido otro de los clubes de Segunda División en anunciar un contagio en su plantilla. El futbolista Pep Chavarría ha resultado positivo en las pruebas PCR para la detección del Covid-19 realizadas, el lunes 27 de diciembre, a cerca de 60 personas de la plantilla, el cuerpo técnico y staff del Real Zaragoza.

El futbolista se encuentra aislado en su domicilio, de acuerdo con las normas dictadas por las autoridades sanitarias, asintomático y en buen estado de salud. De esta forma, una vez confirmados los resultados y de acuerdo con los protocolos establecidos por LaLiga y el Gobierno de Aragón, el resto de los jugadores llevarán a cabo el entrenamiento en grupo previsto para hoy

Una vez conocidos los resultados de las pruebas PCR a las que se sometió el personal de la SD Ponferradina ayer lunes día 27 de diciembre se han confirmado los tres positivos de jugadores del primer equipo obtenidos en los test de antígenosy se han añadido otros tres. Los seis futbolistas afectados permanecen aislados en sus domicilios y cumpliendo los protocolos establecidos.

Tras la realización este martes de sendas PCR a todos los integrantes de la primera plantilla, se han detectado tres positivos en Covid-19. Los afectados, Hugo Vallejo, Kike Pérez y Rubén Alcaraz, han dado su permiso expreso para dar a conocer su identidad y se encuentran aislados en sus respectivos domicilios, tal y como marca el protocolo. A ellos hay que sumar al ya anunciado de Kiko Olivas.

El Club está en permanente contacto y coordinación con las autoridades sanitarias y colabora estrechamente con el Servicio de Epidemiología de la Junta de Castilla y León y las Zonas Básicas de Salud en Valladolid para preservar la salud de los futbolistas y de sus contactos estrechos.

Tres jugadores y dos integrantes del staff han dado positivo en los últimos test de Covid-19 realizados en el primer equipo. Al conocerse el resultado, el Club ha activado rápidamente el protocolo sanitario instaurado por LaLiga y el CSD. Las personas afectadas están aisladas y en cuarentena en su domicilio particular.

