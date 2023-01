El Leganés arranca un punto de Ipurua

El Eibar y el Leganés empataron en un encuentro muy disputado y en el que no hubo un dominador claro, si bien en la primera parte los locales lo intentaron más, pero sin fortuna.



En el minuto 7 Jon Bautista fue el que dio el primer susto tras una jugada individual que acabó con un disparo que desvió Riesgo tras una buena estirada.



El de Errenteria comenzó muy activo y dos minutos después nuevamente Bautista intentó un tiro lejano que también paró Riesgo. El Eibar llevaba la iniciativa ante un Leganés a la expectativa. El equipo madrileño se defendía con orden, pero con poca propuesta ofensiva, exceptuando una jugada individual de Raba que frustró la defensa armera.



En el minuto 21 Tejero en una jugada a balón parado lanzó un fuerte disparo que obligó a Riesgo a detener por abajo un balón peligroso.



A medida que transcurrían los minutos el Leganés comenzó a irse hacia arriba y a crear más peligro. En el minuto 30 Venancio entró en lugar de Tejero por lesión del defensa armero y acto seguido una falta sacada por Imanol fue cabeceada por Corpas tras un pase de Berrocal y se fue muy arriba, en una nueva ocasión local, que rondaba el gol, pero no lo acababa de encontrar.



En el 38 lo volvió a intentar Nolaskoain con un tiro alto desde larga distancia.Primera mitad con más intentos del equipo armero, pero con un Leganés defendiendo con comodidad. La última ocasión ya en la prolongación fue un saque directo de Arbilla que salió alto. Al descanso se llegó con el resultado inicial.



La segunda mitad se inició con una tónica similar. Un Eibar más al ataque y un Leganés confiado en su buen hacer defensivo.Los madrileños utilizaron la estrategia de sorprender en algún contragolpe. Pero el primer aviso fue del Eibar y llegó en el minuto 54 en un tiro desde el borde del área de Javi Muñoz, que detuvo sin apuros Riesgo.



Transcurrida la primera hora llegó la oportunidad más clara del Leganés en una jugada individual de Juan Muñoz, tras aprovechar un fallo defensivo que obligó a Luca Zidane a lucirse. El conjunto madrileño recordaba que no renunciaba a llevarse la victoria de Ipurua. La réplica del Eibar se produjo poco después por medio de un fuerte disparo de Rahmani que Riesgo detuvo de manera magistral.



El partido estaba abierto y podía decantarse por cualquier lado. Tan es así que en el minuto 66 Nyom tuvo la más clara de todo el encuentro con un disparo que pegó en el larguero.



El Eibar y el Laganés hacían la guerra por su cuenta, pero sin ideas claras. El partido entró en una fase de indefinición. Ninguno de los dos equipos lo tenía claro y a medida que transcurrían los minutos parecían conformarse con el punto del empate.



Pero el arreón final fue del Leganés. En el minuto 90 José Arnaiz se escapó de su marcador y disparó un fuerte chut que salió rozando el poste derecho. Al final reparto de puntos en un encuentro que pudo decantarse para cualquiera de los dos conjuntos.

FICHA DEL PARTIDO

0. Eibar: Luca Zidane, Tejero (Venancio, m. 30), Berrocal, Arbilla, Imanol, Nolaskoain, Matheus, Corpas (Vadillo, m. 67), Javi Muñoz (Troncho, m. 81), Rahmani (Quique, m. 81) y Bautista (Arana. m. 67).



0. Leganés: Riesgo, Nyom, Jorge Sáenz, Sergio, Franquesa, Gaku, Rubén Pardo, Raba (Karrikaburu, m. 73), José Arnaiz, Vico ( Neyou, m. 83) y Juan Muñoz (Naim, m. 83).



Árbitro: El colegiado Guzmán Mansilla del Comité Andaluz. En el minuto 19 mostró la tarjeta amarilla a Nyom. También amonestó en el minuto 22 a Arbilla.En el 39 fue Juan Muñoz el que vio la cartulina amarilla. En el 42 el colegiado amonestó a Javi Muñoz y en el 44 a Corpas.En el 86 amonestó a Karrikaburu y a Matheus.



Incidencias: Zinedine Zidane volvió a asistir al encuentro en Ipuruaen el que su hijo jugó como portero titular del Eibar, Un total de 5229 espectadores se dieron cita en el estadio armero en una tarde fría y húmeda y plenamente invernal