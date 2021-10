Borja Garcés se va a una boda sin permiso y no volverá a jugar con Garitano

Asier Garitano, entrenador del Leganés, habló tras la derrota por 1-2 contra el Tenerife de la situación del delantero Borja Garcés, quien no entró en la convocatoria para ese enfrentamiento después acudir a una boda sin su permiso.

Acaba de contar Garitano que Borja Garcés se ha marchado a una boda a Melilla sin permiso ni del entrenador ni del club. Y que no volverá a vestir la camiseta del Leganés mientras él sea el entrenador.



La boda era en día de partido y es el único delantero sano del Leganés — Santi Duque (@Santi_Duque) October 23, 2021

"Hace dos días me pide permiso para asistir a una boda hoy. No se lo doy. Creo que vuelve a pedírselo al club y que se le dice que no puede ser. Y, sin permiso, hoy a la mañana no viene y se va a una boda a Melilla. A mi eso me parece una aberración, una auténtica barbaridad. Mientras yo esté aquí, sé lo que voy a hacer", dijo.

"No se lo voy a consentir absolutamente a ninguno. Sea un jugador querido por mi o que yo no quería. No acepto esas situaciones absolutamente de nadie. Estemos como estemos y pase lo que pase ese chico ahora mismo, y mientras yo esté en este equipo, no volverá a vestir la camiseta del club", indicó.

Preguntado por la reacción del vestuario al conocerse la noticia, comentó ante los medios: "Se ha quedado esta mañana... imagínate. Es una cosa que yo no la había visto nunca. Yo sé lo que voy a hacer yo y ya está".

"El respeto lo tengo, absolutamente de todo el mundo. Además la situación de Borja no es una falta de respeto al entrenador, es una falta de respeto a todo el mundo. A mi, a los jugadores, al club, a la ciudad... a todos", manifestó también al tiempo que aseguró no saber si podría romperse la cesión del futbolista, quien pertenece al Atlético de Madrid, por un caso como este.

Tal y como ha informado Santi Duque en Tiempo de Juego, Garcés niega la versión de Garitano y este domingo sacará un comunicado. El ariete confirma que a las 15:00h estaba en Madrid, pero le dijeron que no estaba convocado para el encuentro.

?? Informa @Santi_Duque



?? @BorjaGarces9 mañana sacará un comunicado porque su versión no coincide con la de Garitano



?? Él estaba aquí con tiempo de sobra para ir al partido pero se ha encontrado con que no estaba convocado#TiempoDeJuegopic.twitter.com/d5ay4sumJD — Tiempo de Juego (@tjcope) October 23, 2021