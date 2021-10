Borja Garcés se está entrenando con normalidad con el resto de sus compañeros

Asier Garitano, entrenador del Leganés, habló tras la derrota el pasado sábado por 1-2 contra el Tenerife de la situación del delantero Borja Garcés, quien no entró en la convocatoria para ese enfrentamiento después acudir a la boda de su hermano sin su permiso.

"Hace dos días me pide permiso para asistir a una boda hoy. No se lo doy. Creo que vuelve a pedírselo al club y que se le dice que no puede ser. Y, sin permiso, hoy a la mañana no viene y se va a una boda a Melilla. A mi eso me parece una aberración, una auténtica barbaridad. Mientras yo esté aquí, sé lo que voy a hacer", dijo.

"No se lo voy a consentir absolutamente a ninguno. Sea un jugador querido por mi o que yo no quería. No acepto esas situaciones absolutamente de nadie. Estemos como estemos y pase lo que pase ese chico ahora mismo, y mientras yo esté en este equipo, no volverá a vestir la camiseta del club", indicó.

Después de este capítulo, el delantero pepinero ha entrenado con el resto de sus compañeros durante este lunes en las instalaciones del equipo, tal y como ha informado Santi Duque.