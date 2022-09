El Alavés se deja el liderato en Cartagena

El Deportivo Alavés se ha dejado el liderato de LaLiga SmartBank al empatar a un gol en el campo de un buen Fútbol Club Cartagena y el conjunto vitoriano es ahora segundo, al haberse visto rebasado en la tabla por la Unión Deportiva Las Palmas, mientras que el Efesé se mantiene en la cuarta posición.



El encuentro, que comenzó con tres minutos de retraso al fallar el aparato comunicador de la sala VAR con el árbitro, ponía en juego el primer puesto para ambos equipos sobre un césped rápido por la lluvia caída en Cartagena pero sin charcos.



En esas circunstancias unos y otros movieron el balón con celeridad aprovechando el buen pie de bastantes de sus jugadores, pero lo dinámico del juego no se tradujo en ocasiones claras en el cuarto de hora inicial.



El Efesé, con más posesión de balón, fue el primero en encontrar la portería rival con un disparo lejano de Jairo que atajó en dos tiempos Antonio Sivera y luego con un centro chut del propioJairo que obligó a intervenir de nuevo al portero babazorro.



El balón parado le pudo dar la ventaja a los de Luis Carrión. Un córner botado por Pablo De Blasis fue rematado de espuela por Pedro Alcalá y no fue gol porque Nahuel Tenaglia lo impidió despejando de cabeza.



Jairo, el atacante más incisivo de los locales en el encuentro, dispuso de una muy buena opción de marcar en el minuto 43, pero su chut a pase de Iván Calero se le marchó a la derecha de la portería vasca.



En el 45 también la tuvo De Blasis pero despejaron entre Sivera y su zaga y en la siguiente acción Saúl Ais Reig señaló penalti por mano de Nikola Maras en su pugna con Mikel Rico. Desde los 11 metros Armando Sadiku, tras paradiña, engañó al guardameta y envió el balón a su izquierda para lograr su tercer tanto de la temporada y establecer un merecido 1-0 con el que se llegó al descanso, un resultado que convertía al Efesé en el líder provisional de la Segunda División.



En la reanudación el Alavés, que no inquietó a Aarón Escandell en toda la primera parte, empató en apenas dos minutos. Miguel de la Fuente, a pase de Rober González, batió con un tiro cruzado al cancerbero blanquinegro, quien llegó a tocar el balón pero no evitó el tanto.



El conjunto entrenado por Luis García Plaza igualó la contienda en su primera ocasión clara y la alegría bien le pudo durar poco.



Jairo, más activo que acertado, no precisó ante Sivera en el área pequeña a pase de Sadiku y poco después, en el minuto 57, fue Jairo el que habilitó a Sadiku y éste remató fuera desde la frontal.



Los de la ciudad portuaria insistieron y Sadiku rozó el gol pero su remate no fue entre palos tras un gran centro de Iván Calero. El albanés tuvo otra, pero le volvió a fallar la puntería.



Rober González replicó con un disparo que fue taponado por Toni Datkovic ya dentro del cuarto de hora final y Carrión, satisfecho con lo que veía, tardó en hacer los cambios -en 84 minutos sólo entró Óscar Arribas en lugar de Borja Valle-.



Los compases finales, con Adrián Sanmartín debutando en LaLiga SmartBank, fueron de ida y vuelta pero el marcador ya no se movería en el estadio Cartagonova -Kiko Olivas remató fuera de cabeza tras otro saque de esquina lanzado por De Blasis ya en el 96- y eso hace que el Alavés, todavía invicto, llegue a 15 puntos, los mismos que tiene Las Palmas, y el Cartagena a 13, empatado con la Sociedad Deportiva Éibar, que aparece en la tercera plaza.

Ficha del partido

1. Fútbol Club Cartagena: Aarón Escandell; Iván Calero, Pedro Alcalá, Kiko Olivas, Toni Datkovic; Musto (Luca Sangalli, m.85), Mikel Rico, De Blasis; Borja Valle (Óscar Arribas, m.70), Jairo (Adrián Sanmartín, m.85) y Sadiku.



1. Deportivo Alavés: Sivera; Tenaglia, Maras, Sedlar (Abqar, m.45+3), Rubén Duarte (Javi López, m.86); Carlos Benavídez, Salva Sevilla (Toni Moya, m.74), Jon Guridi; Alkain, Abde Rebbach (Rober González, m.46) y Miguel de la Fuente (Taichi Hara, m.74).



Goles: 1-0, M45+2: Sadiku, de penalti. 1-1, M.48: Miguel de la Fuente.



Árbitro: Saúl Ais Reig, del comité valenciano. Mostró la tarjeta amarilla a los locales Jairo (m.15), Borja Valle (m.36) y Toni Datkovic (m.88) y a los visitantes Rubén Duarte (m.56) y Carlos Benavídez (m.63).



Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga SmartBank de fútbol que se disputó en el estadio Cartagonova de Cartagena ante unos 7.000 espectadores.