"El único tema económico que debemos hablar es conseguir más material para que la gente tenga más seguridad"

Raúl García confesó este sábado que no quiere "pensar en cómo será el día" en el que consiga un título con el Athletic Club, sino que lo que quiere "es vivirlo" porque sabe que "será un momento inolvidable".

"No quiero pensar en cómo va a ser el día que lo hagamos porque quiero que llegue, quiero vivirlo, sobre todo, porque sé que va a ser un momento inolvidable por el mérito que tiene hacerlo", dijo el centrocampista navarro de la reflexión que hizo sobre el "valor enorme" que tiene conseguir lo que logra el Athletic con su filosofía de "competir con gente de casa contra el resto del mundo".

"Muchas veces se olvida. Estamos hablando de la elite, del máximo nivel. Es un orgullo ya el saber que estamos compitiendo de la manera que lo hacemos y, sobre todo, hablar de que podemos levantar un título", subrayó en una rueda de prensa virtual #desdecasa, confinado por la alerta sanitaria para frenar al COVID-19, en la que respondió a preguntas de periodistas y aficionados.

Esa situación de aislamiento le hace a Raúl García olvidarse de temas de actualidad en el club bilbaíno, el más "importante" la final de la Copa del Rey ante la vecina Real Sociedad.

"No quiero pensar eso, todos vivimos en una situación en la que la incertidumbre es lo mas preocupante. Quiero pensar en el día a día, que la salud de todos empiece a mejorar y que no siga habiendo mas gente que fallezca. A partir de ahí pensaremos en la final. Para nosotros es importante, pero ahora es secundario", dijo.

"Sinceramente, tenemos una ilusión por jugar esa final y que la afición pueda disfrutarla, pero estamos en una situación tan complicada que me parece egoísta pensar en la final", añadió.

En ese sentido, ve "fuera de lugar hablar de fechas o de que se va a acabar o no LaLiga". "Hay que priorizar las cosas. Hay gente que va a vivir momentos muy duros y no es justo hablar de fechas. Hay que tener un poco de respeto", resumió.

Asimismo, considera que "no es momento de hablar" de los cambios a los que pueda llevar al fútbol en el futuro esta situación. "El único tema económico del que deberíamos hablar es intentar conseguir tener más material para que la gente tenga más seguridad en su trabajo y que se pueda solucionar esta crisis", zanjó.

Respecto a la posibilidad de renovar el contrato que le une al Athletic hasta el 30 de junio de 2021, aseguró que, si de él dependiese, "evidentemente, le "gustaría renovar".

"Son situaciones que no hay que hablarlas porque parece que le doy prioridad a que se haga lo que yo quiero hacer. Al final es el club el que tiene que tomar una decisión el día de mañana si me renueva no me renueva o si estoy al nivel que cree que debo estar para seguir en el equipo. Yo estoy encantado en Bilbao y a nivel futbolístico se ve que estoy teniendo un papel importante", apuntó.

Además dijo que, "por cercanía, el de Yuri (Berchiche) en Granada, que suponía pasar a la final", es el gol que más ha celebrado. Aunque cree que: "El gol que más vamos a cantar está por llegar".

También apuntó que "Patxi Puñal", como referente, "(José Luis) Mendilibar", como entrenador en su vuelta a Osasuna, son gente que le ha marcado en una carrera en la que le "hubiese gustado jugar" "con el 'Gallo' Joseba Etxeberria, técnico del Bilbao Athletic y quien, "dentro de un vestuario, aparte de futbolísticamente, tiene que ser una persona que aportar mucho como compañero".