Simeone: "Jugaremos en Arabia, Bolivia o Turquía, competiremos donde nos toque"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró a favor de jugar fuera de las fronteras españolas y explicó que lo harán en "Arabia, Bolivia o Turquía", en relación al deseo de LaLiga de que el encuentro contra el Villarreal -programado para el 6 de diciembre- se dispute en Miami.

"Ya lo explicó muy bien Miguel Ángel Gil Marín. Estamos de acuerdo en todo lo que sea apoyar al club y lo que necesite para seguir creciendo. Jugaremos para competir donde nos toque, en Arabia, Bolivia o Turquía. Estamos preparados para jugar", manifestó Simeone en rueda de prensa.

Además, el técnico argentino fue preguntado por el aplazamiento del Clásico. "Hay muchos más temas de fondo, que son más importantes que un partido de fútbol. Evidentemente esperemos que sea en consecuencia de la salud y que la tranquilidad reine en Barcelona. Un partido de fútbol es secundario", argumentó.

En relación a su equipo, tras el parón de selecciones, el 'Cholo' comentó que "no es fácil". "Al final es complejo para nosotros y para ellos porque están jugando casi todos los días. Esperamos que lo hagan rápidamente. Recibimos al Valencia, que es un equipo histórico y muy competitivo. Tienen un poderío enorme en la recuperación y la salida del balón", avisó.

"El Valencia está cambiando algunas cosas desde la llegada de Celades. El equipo estaba formado con una estructura y me imagino que el entrenador estará pensando en lo que más le convenga. Son peligrosos, dinámicos y juegan muy bien a la contra. Posiblemente esa sea la postura del rival este sábado", indicó.

Por otro lado, Simeone dijo que Morata y Diego Costa están "bárbaros". "Les veo muy bien, más allá de que no puedan transmitirlo o mostrarlo con goles, que es de lo que viven ellos, en cuanto a su predisposición y ganas de mejorar, los veo bárbaro. Ojalá que no bajen esa postura, es un desafío que tienen ellos. Los veo con entusiasmo y tenemos que tener la tranquilidad porque son importantes para el equipo. Esperemos que los goles aparezcan en su debido momento", añadió.

"LA PIZZA ES EL CAMINO"

Por otro lado, Simeone recordó la expresión utilizada en una entrevista reciente para recordar que "si algo te gusta, no lo cambies" es un buen símil a su pasión por la pizza. "Creo que la expresión fue espontánea, pero me gusta la pizza y si te gusta algo no cambies. Es verdad que siempre hay cosas que mejorar, pero a partir de tu gusto por la pizza", incidió.

"Evidentemente intentaremos que esa pizza se relaciones o mantenga un estilo y forma que volvió a generar el ambiente que necesitaba el Atlético y su gente. Entonces, este es el camino. Siempre tratamos de buscar un estilo fuerte, contragolpeador, defender bien para poder atacar. Está en nuestra historia. A los nuevos los ayudaremos porque con más talento, el camino sigue siendo el mismo", finalizó.