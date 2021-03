Zidane: "¿Liverpool? Será un partido exigente, nos van a exigir más físicamente"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el Liverpool, su rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones, les planteará una eliminatoria "exigente físicamente", aunque ha apelado a pensar "día a día" y centrarse en el "complicado" partido de este sábado ante el RC Celta, un equipo que sabe "jugar muy bien al fútbol".

"No podemos decir que fue un buen ni un mal sorteo. A veces dicen que estamos al borde del precipicio y estamos aquí, en dos competiciones. Será un partido entre dos equipos con muchas 'Champions'", declaró en rueda de prensa. "Conocemos las dificultades. A este nivel, todos los equipos son muy buenos. Va a ser un partido muy exigente, físicamente te va a exigir más. Eso será para después de las selecciones, nosotros estamos concentrados en el partido de mañana", añadió.

Sobre la dificultad a estas alturas de la temporada, el preparador francés recordó que "cada año es lo mismo". "En el tramo final de marzo-abril siempre te estás jugando todo. Yo me fijo en el día a día, es lo que nos anima. El resto es filosofía. Estamos vivos en las dos competiciones y lo que queremos es darlo todo", señaló, restando importancia al hecho de que vayan a jugar el Clásico entre la ida y la vuelta.

"No tenemos que pensar en la semana del Barça y el Liverpool, miramos el día a día, preparados para todo lo que pueda venir. Un día nos meten arriba, otro abajo... Tenemos que estar en el medio. Estamos vivos y queremos seguir trabajando muy fuerte", insistió.

Sobre la incógnita de si podrán jugar la ida en casa por la prohibición de entrada en España para los viajeros procedentes del Reino Unido -por la cepa británica del coronavirus-, Zidane se mostró cauto. "No sabemos qué es lo que va a pasar después del 31 de marzo, jugaremos donde nos digan. Queremos jugar en el Di Stéfano, pero veremos qué dicen", apuntó, afirmando que es "una coincidencia" que solo haya un equipo español en cuartos, desmintiendo que haya bajado el nivel de LaLiga Santander. "Los equipos españoles son todos muy buenos. El próximo año, los españoles estarán ahí, como siempre", expuso.

Sobre el partido ante el Celta de este sábado, el técnico de Marsella apeló a mantener el nivel desarrollado últimamente. "No hay que olvidarse de lo que estamos haciendo, estamos contentos. Mañana es otro partido y queremos seguir haciendo las cosas bien como equipo. Gestionamos las cosas día a día. Será un partido exigente en Vigo contra un equipo muy bueno que sabe jugar muy bien al fútbol", analizó.

En otro orden de cosas, se rindió al estado de forma de jugadores como Luka Modric o Karim Benzema. "Veo la pasión que tienen, siempre quieren más y quieren demostrar que son los mejores. Cada día disfruto de lo que veo con ellos. Tienen un ambiente muy bueno de trabajo, disfruto de los entrenamientos cada día", indicó, antes de hablar del belga Eden Hazard. "Lo que queremos para Eden es que se recupere totalmente. No queremos que pase por el quirófano. Tendremos un plan distinto. Queremos que vuelva bien", subrayó.

Por último, no quiso valorar el hecho de que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) piense en él como posible próximo seleccionador. "El mundo del fútbol es lo que es. Tengo la suerte de haber podido jugar en este gran club y después entrenar. Disfruto de cada día, porque un día esto se va a acabar", dijo. "Yo no planifico nada; puedes firmar diez años y mañana estás fuera. Lo que me anima es el día a día", finalizó.