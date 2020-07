Rubén Blanco estará de baja de cuatro a cinco meses

El portero del Celta de Vigo Rubén Blanco permanecerá de baja entre cuatro y cinco meses, después de que las pruebas médicas confirmaran que sufre "un arrancamiento completo del tendón directo del recto femoral derecho", informa el club gallego.

�� Malas noticias no parte médico celeste. Rubén Blanco estará de baixa entre 4 e 5 meses por unha lesión no tendón directo do recto femoral dereito. Moitísimo ánimo, Rubén! �� #AfoutezaeCorazón



�� https://t.co/Tk74Wwhu7fpic.twitter.com/6IlSN8YMKG