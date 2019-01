Paco López: "Si leemos la circular cuatro creo que no se debería pitar penalti"

El entrenador del Levante, Paco López, opinó tras la derrota de su equipo contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano por 1-0 que el penalti que dio origen al gol rojiblanco, por una mano del montenegrino Nikola Vukcevic, no debía haberse pitado por tener el jugador la mano apoyada en el suelo.

"Este año ha salido una circular nueva, la número 4, que habla de las manos teniendo la manos apoyadas en el suelo, y si leemos esa circular creo que no se debería pitar penalti, es mi opinión y la de muchísima gente", manifestó López en la sala de prensa del estadio del Atlético.

El entrenador del conjunto granota dijo que es un "defensor de los árbitros" porque tienen una labor "tan difícil", pero que situaciones como las de este penalti hacen que le "entre la duda".

"Voy a seguir apoyando porque creo en eso, pero creo que hay que ser justos independientemente del color de la camiseta que tenemos cada uno", añadió.

En otra pregunta, el entrenador del Levante reiteró que, por esta circular, tenía entendido que "cuando tienes el brazo apoyado en el suelo para mantener el equilibrio" y "sin intención de tocar la pelota con la mano" no es penalti.

"Puedo entender que el árbitro pite el penalti, pero me cuesta más que el VAR no haya visto esa interpretación o que lo haya considerado así", añadió.

López, que fue amonestado por protestar, explicó que fue a hablar con el árbitro, Eduardo Prieto Iglesias para decirle que aunque la amonestación era "justa" por sus protestas, él consideraba no se le había medido "de la misma forma" que al técnico local, el argentino Diego Pablo Simeone.

"Le he dicho que era justa la amonestación por las protestas, pero que no se hamedido de la misma forma. Con esto tenemos que jugar, la presión que se ejerce en algunos campos, a los árbitros no les tiene que afectar, pero sabemos cómo es esto y es entendible", añadió.

A una pregunta posterior matizó que solo fue a hablar con el colegiado por su amonestación, y que no le pidió explicaciones ni por el penalti pitado en su contra o por el gol anulado al rojiblanco Koke Resurrección por una falta previa.

"Del penalti no le he pedido explicaciones, he ido a hablar con él por mi amonestación, porque creo que no ha medido por el mismo rasero a los dos entrenadores en las protestas. Voy a defender siempre a los árbitros porque tienen una situación complicada", agregó.

A nivel general, se manifestó "contento por el rendimiento y el esfuerzo" de sus jugadores, así como satisfecho por tratar "de tú a tú" a rivales "con este potencial".

"Es verdad que en la primera parte nos han agobiado excesivamente, pero sobre todo por nuestras pérdidas, ellos ejercen una buena presión y no fuimos capaces de dar el primer pase bueno (...) De todas formas no han tenido excesivas ocasiones claras", opinó Paco López.

En cuanto a la segunda mitad, el entrenador del Levante destacó que fue un partido "más abierto" y que a partir del gol de penalti dieron "un paso de orgullo, actitud, de querer ir a por el empate" y tuvieron ocasiones.

"Las han tenido ellos también, como no puede ser menos, en estos campos no vas a pretender que no te creen ocasiones, pero insisto que hemos tenido las nuestras y si hubiéramos empatado no habría sido injusto", añadió.

En cuanto a la lesión del central Chema Rodríguez, que se ha tenido que retirar durante la segunda parte, Paco López dijo que es "un tema de rodilla" y que aún no saben el alcance de su lesión.