Mariano, en El Partidazo de COPE: "Estoy contento de llevar el 7 de Amancio, Juanito, Butragueño y Raúl"

El delantero del Real Madrid Mariano visitó los estudios de El Partidazo de COPE para hablar de su fichaje por el club blanco y la actualidad de su equipo. Mariano explicó cómo aceptó el número 7 que vestirá esta temporada en su camiseta: "El 7 era un número que estaba libre, a mí me gusta y era un reto personal. Estoy contento de llevar el número que han llevado tantas estrellas como Amancio, Juanito, Butragueño, Raúl..." Y un tal Cristiano, ¿no? "Y Cristiano Ronaldo, claro, como no" . "Imagino que nadie quiso el 7 antes” ¿Y Asensio no te dijo que quería el 7? "No, Asensio no me lo ha dicho. Y hoy le he felicitado por los dos golazos con España. A mí me preguntó el utillero qué número quería llevar y respondí que quería el 7".

Sobre el premio The Best al que opta su compañero de equipo Luka Modric, Mariano no dudó en reconocer que el croata es el que se lo merece: "El The Best se lo daría a Luka Modric. Lo pienso yo y lo pensamos todos en el vestuario".

Mariano fichó por el Real Madrid uno de los últimos días de mercado, después de que el club ejerciera la opción de compra que tenía sobre él tras el acuerdo del Lyon con el Sevilla: "La llamada del Real Madrid fue ilusionante. Me llamó Julen y aquí estoy. El Sevilla se interesó en mí y es algo que agradezco mucho, pero el Real Madrid es el equipo de mis amores y espero que el Sevilla lo entienda".

Por último Mariano también reconoció que su sueño es vestir la camiseta de la selección española: "Sueño con una llamada de Luis Enrique".