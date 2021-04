Sigue este miércoles en 'Tiempo de Juego' desde las 19:00h la 31ª jornada de LaLiga Santander

Osasuna - Valencia (19:00h)

Osasuna recibe este sábado a un Valencia en horas bajas (19:00 horas, Movistar LaLiga) con la idea de cerrar su permanencia en Primera División una temporada más gracias a una victoria que le supondría alcanzar los 40 puntos.

Tras el éxito frente al Villarreal y el Elche, Osasuna quiere el pleno de victorias contra equipos de la Comunidad Valenciana en una segunda vuelta en la que también venció a domicilio al Levante.

Osasuna tiene a tiro certificar una virtual salvación en su estadio a falta de 6 jornadas por disputarse, algo impensable cuando los navarros acumularon 13 fechas sin ver los tres puntos.

La calma y la confianza en el trabajo de Jagoba Arrasate han dado la razón a una directiva rojilla que no dudó en dar su total apoyo al técnico. La segunda vuelta está siendo excepcional y los de Tajonar no bajarán el ritmo con la ilusión de quedar lo más alto posible.

Arrasate hará cambios respecto del último once inicial que venció a los ilicitanos para dar aire al equipo con la entrada de nuevos futbolistas y, así, el argentino Facu Roncaglia tiene papeletas de ocupar el lateral derecho en detrimento de Nacho Vidal, mientras que Torró podría estar acompañado de Oier.

El gran momento de forma que vive Kike Barja hace difícil que su entrenador le vaya a sentar. Al de Noáin le sale todo y ha pasado de ser un revulsivo eficaz a un jugador titular que va ganando protagonismo con el paso del tiempo.

También parece segura la nueva titularidad de Aridane y David García. El pasado domingo despejaron con contundencia todos los balones por alto, además de salir vencedores en todos los uno contra uno que planteó la delantera contraria.

Osasuna lleva cuatro goles en dos partidos y tan solo un tanto encajado en cinco choques en los que los pamploneses han sumado 9 puntos que han llenado de tranquilidad a la entidad que preside Luis Sabalza.

El Valencia afronta el choque anclado igualmente en tierra de nadie, a doce puntos de los puestos europeos y con un tranquilizador colchón de ocho puntos respecto del descenso, aunque con 35 puntos en su casillero, todavía necesita siete para alcanzar la cifra estándar de 42 con la que se suele garantizar la permanencia.

En cualquier caso, el equipo de Javi Gracia afrontó ya en esta situación su visita al Betis del pasado domingo y pese a un dubitativo inicio pudo acabar con una imagen competitiva y sacar un punto gracias a un trabajado empate a dos goles.

Ese choque le dejó como factura la lesión de Thierry Correia, que estará de baja varias semanas por un esguince en la rodilla derecha, y los problemas musculares de Carlos Soler.

Para el flanco derecho de la defensa que desde hace meses ocupa el mejorado defensa portugués, Gracia tiene la opción de volver a situar ahí al solvente Daniel Wass, que actuó en esa posición toda la primera parte de la temporada.

La otra opción es darle la titularidad a Cristiano Piccini, que jugó en el Benito Villamarín sus primeros minutos después de haber seguido un plan de puesta a punto de casi tres meses desde que regresó al club en el mercado de invierno para culminar la recuperación de la grave lesión que sufrió al inicio de la pasada campaña.

El otro posible cambio en la línea de defensiva llegaría por el regreso tras cumplir su partido de sanción de Gabriel Paulista. El hispano brasileño podría ocupar el sitio de Hugo Guillamón y volver a hacer pareja con Mouctar Diakhaby.

Si Soler finalmente no pudiera jugar, Gracia debería 'crear' un nuevo organizador, que podría ser Wass si no hace de lateral derecho. La otra opción es juntar a Uros Racic y a Christian Oliva y que entre ambos se repartan las facetas de contención y generación de juego.

En la punta del ataque seguirá sin estar disponible Maxi Gómez, que cumplirá su segundo y último partido de sanción. En su lugar podría repetir Kevin Gameiro o estrenarse como titular el italiano Patrick Cutrone. Por detrás estará un Gonçalo Guedes que vive su mejor momento de la temporada como segunda punta.

Levante - Sevilla (19:00h)

El Sevilla se enfrenta este miércoles en el Ciutat de València al Levante, equipo al que ha derrotado en cuatro de sus últimos cinco partidos en la Liga y que no llega al duelo en su mejor momento, con el objetivo de meter presión a los tres equipos que le preceden en la clasificación de Primera División en la lucha por el título.

El Levante llega a este encuentro muy tocado tras la dolorosa derrota por 1-5 ante el Villarreal en el Ciutat, estadio en el que el equipo valenciano apenas ha ganado dos partidos en la Liga en todo este 2021.

El entrenador del Levante, Paco López, tiene las bajas por lesión de Nemanja Radoja, José Campaña, Nikola Vukcevic y Jorge Miramón y Carlos Clerc está sancionado por acumulación de cartulinas amarillas.

Tras el mal encuentro disputado el pasado domingo, Paco López podría variar algunos jugadores en la línea defensiva. Así, futbolistas como Son, Rober o Vezo tienen opciones de entrar en el once inicial, mientras que Toño García ocuparía el puesto del sancionado Clerc.

Sin Radoja, Campaña ni Vukcevic una semana más y con Gonzalo Melero recién recuperado, ya que jugó unos minutos ante el Villarreal después de más de dos meses de baja, Paco López poco puede cambiar en el centro del campo.

En ataque, sin embargo, sí que podría haber cambios en el equipo, ya que Roger, tras cuatro partidos sin marcar, o José Luis Morales, cuyo último gol fue el pasado 6 de febrero, podrían perder su sitio en el once.

La expedición hispalense acude a la cita centrada en el aspecto deportivo y apartada de la convulsión que en estos días supone el anuncio de la creación de una Superliga europea y el futuro de la competiciones nacionales y las continentales.

El conjunto sevillano, después de su victoria en San Sebastián ante un rival directo como la Real Sociedad (1-2), tiene virtualmente asegurado el cuarto puesto de la clasificación -con quince puntos de ventaja sobre el quinto (Villarreal) cuando quedan por disputar veintiuno- e incluso está aún con alguna opción de pelear por el título.

Pese a ello, ese no es el discurso de su entrenador, Julen Lopetegui, quien asegura que el objetivo -clasificarse para la próxima edición de la 'Champions'- aún no es matemático y que la visita al Levante es de la máxima exigencia ante un rival que estará 'herido' tras caer dolorosamente el domingo, también como local ante el Villarreal (1-5).

El preparador vasco no quiere oír hablar de nada que no sea la cita ante el Levante cuando le preguntan por algo más al estar a seis puntos del Atlético de Madrid, líder en la tabla, y así ha preparado con poco tiempo el partido en el estadio Ciudad de Valencia, tras el que afrontará al domingo siguiente otro ante el Granada, éste ya en el Sánchez Pizjuán tras tres desplazamiento seguidos.

Lopetegui, por esta circunstancia de tres encuentros muy seguidos, tendrá que valorar el reparto de minutos entre sus futbolistas después de que en las dos jornadas anteriores, con una semana entre un partido y otro, haya utilizado a los que se consideran titulares.

El guipuzcoano apuntó este martes que en el entrenamiento hubo algún "problemilla" pero que confía en que todos puedan viajar para afrontar un partido para el que la plantilla no cuenta con jugadores sancionados.

En principio, el central Sergi Gómez arrastra algunos problemas físicos que le impidieron viajar a San Sebastián, mientras que ya volvió al grupo el lateral izquierdo Sergio Escudero después de estar ausente dos semanas por un positivo en la covid-19.

Betis - Athletic Club (20:00h)

Betis y Athletic se miden en el Benito Villamarín un duelo en el que sumar de tres se impone como imperativo para los locales después de los tres empates consecutivos sumados en otras tantas jornadas y como bálsamo para los bilbaínos tras las dos finales coperas seguidas perdidas en Sevilla.

El Athletic regresa a Sevilla hundido porque en ninguna de esas dos finales coperas, ante la Real Sociedad y el Barcelona, los 'leones' fueron a fieles a su historia y su filosofía de competir siempre al máximo sea cual sea el rival.

Además de dolorido en lo anímico, el conjunto de Marcelino García Toral vuelve a la capital hispalense mermado también en lo físico ya que es mas probable que sume un buen número de bajas.

Es segura la de Ander Capa por acumulación de amonestaciones y se espera las de Iker Muniain y Yeray Álvarez, que llegaron justos a la final del sábado y tuvieron que ser relevados durante el partido. También Yuri Berchiche llegó apurado, no jugo de inicio y salió en la segunda mitad, ya que con el choque casi perdido.

Durante la final también fue sustituido Alex Berenguer, quien, como Muniain, Yeray y Yuri, podría sufrir problemas musculares.

Todas esas ausencias se suman a las ya conocidas de los recién operados Peru Nolaskoain y Oier Zarraga, dos futbolistas que, por diversas razones, apenas si han contado durante toda la temporada.

Si se confirman todas esas ausencias, Marcelino encararía el choque de mañana con 19 futbolistas disponibles, de ellos tres porteros. Y entre los 16 jugadores de campo habría que ver el estado de los que jugaron una final que les desgastó mucho dado el asedio al que les sometió el Barça.

Por ello, el técnico asturiano quizás pueda dar descanso a prácticamente todo la bloque titular, del que Oscar de Marcos, Íñigo Martínez, Mikel Balenziaga, Dani García y Raúl García jugaron todo el encuentro. Unai López e Iñaki Williams fueron sustituidos pasada la hora de juego.

Con todos esos condicionantes, y ante un calendario comprimido que depara cuatro partidos en dos semanas, se da por hecho un Athletic con muchos cambios, que pudieran ser todos los jugadores de campo como en el choque ante el Alavés previo a la final.

Si acaso, parece que tendrían que repetir Iñigo Martínez por la escasez de centrales y De Marcos o Balenziaga, que también pasó problemas el sábado, ante la baja de Capa y la posible de Yuri. Con el que no hay duda es con Unai Simón, héroe del sábado, bajo palos.

De las novedades, las más claras son la de Nuñez en defensa, Asier Villalibre en ataque, Unai Vencedor y Mikel Vesga en el doble pivote y Jon Morcillo en la banda izquierda. Y también pueden entrar Ibai Gómez y Oihan Sancet en las otras dos posiciones ofensivas.

El chileno Manuel Pellegrini y Marcelino García Toral dirimirán, además, un duelo de estilos de juego en el que ambos, uno macerando y otro más directo. Por esos caminos diferentes, el bético busca consolidar el puesto europeo y el asturiano restañar heridas el asturiano después de sus dos derrotas en Copa.

Pellegrini es consciente de que necesita sumar de tres tras los empates consecutivos cosechados ante Elche, Atlético de Madrid y Valencia para encarar la recta final liguera con opciones consolidadas de jugar en Europa la próxima temporada, para lo que actualmente está en sexta posición con 48 puntos.

En una semana en la que, tras este encuentro el Betis jugará el próximo sábado ante el Real Madrid en Valdebebas, el técnico de Santiago podría introducir algunas variaciones respecto al partido ante los de Javi Gracia y, entre ellas, podría estar la de alinear a Juan Miranda en el costado zurdo en lugar de Álex Moreno.

Reconocible en su dibujo, otra de las modificaciones, aunque ya conocida en otros partidos, podría estar en retrasar a Sergio Canales al doble pivote junto al mediocentro argentino Guido Rodríguez, posición en la que el cántabro ha ofrecido sus mejores prestaciones en los últimos compromisos.

La opción retrasada de Canales, máximo goleador del equipo con diez tantos, podría tener la alternativa en la alineación en esa posición del mexicano Andrés Guardado, recuperado ya de su lesión muscular y que podría posibilitar que el centrocampista cántabro jugase más adelantado .

Otra de las modificaciones que podría registrar el once bético es el regreso a la titularidad del delantero Borja Iglesias, quien ya contó con media hora frente al Valencia y que podría ser una de las bazas de Pellegrini para acometer el entramado defensivo de Marcelino.

Junto al punta gallego, el técnico chileno contará con el factor desequilibrante del francés Nabi Fekir, uno de los fijos del once verdiblanco, y estiletes en la banda como Cristian Tello o el mexicano Diego Lainez, además de otras opciones como el capitán Joaquín o Juanmi Jiménez.

Alavés - Villarreal (21:00h)

El Alavés y el Villarreal se enfrentarán este miércoles en el estadio de Mendizorroza con el horizonte de la salvación para los albiazules y la clasificación europea para los amarillos en un duelo correspondiente a la trigésimo primera jornada de LaLiga Santander.

La llegada al banquillo albiazul de Javier Calleja, muy ligado a lo largo de su trayectoria al conjunto castellonense, ha dotado de aire fresco al conjunto vasco, que ha cambiado radicalmente su forma de jugar y que ahora apuesta por intentar tener el balón y llevar la iniciativa en varias fases del encuentro, para llegar con peligro al área rival.

Pero en frente tendrá a uno de los equipos punteros de LaLiga, el Villarreal, que quiere seguir con la línea de resultados de los dos últimos partidos, en los que logró su clasificación para las semifinales de la Liga Europa ante el Dinamo de Zagreb y fue capaz de ganar en el campo del Levante, lo que les ha hecho recuperar la quinta plaza en la tabla clasificatoria.

El equipo de Unai Emery viene de una racha de ocho victorias en nueve partidos. El buen momento del Villarreal solo se ha visto truncado por una derrota frente a Osasuna en el último partido jugado en el estadio de la Cerámica, si bien pudo minimizar esta derrota tras ganar por goleada (1-5) en el campo del Levante, uno de los resultados más destacados de la temporada.

Esta racha no les asegura una de las plazas europeas dada la igualdad en la tabla clasificatoria, por lo que debe seguir sumando partidos en el campeonato liguero.

El problema para el equipo amarillo es que debe alternar sus alineaciones pendientes de las semifinales europeas, a lo que suma una semana de tres partidos ligueros seguidos, lo que ha motivado que Emery haya decidido hacer una serie de cambios en sus onces en cada partido.

La idea no pasa por hacer un equipo diferente en cada competición, ya que la solución del técnico es la de ir dando entrada a cuatro o cinco jugadores por partido en los encuentros ligueros.

Así, en este encuentro frente al Alavés, el posible once podría ser el formado por Gero Rulli en la portería, una defensa con Mario Gaspar, Raúl Albiol, Funes Mori y Jaume Costa, un centro del campo con Foyth, Manu Trigueros y Dani Parejo y una delantera con Gerard Moreno, Carlos Bacca y Yeremi Pino o Samu Chukwueze.

Lo hizo frente al Athletic Club y al Huesca y ha conseguido cuatro de los seis puntos jugados en los dos partidos en los que el técnico complutense se ha puesto al frente del equipo babazorro. Esto le ha permitido asomar la cabeza y salir de las plazas de descenso.

Jugar sin extremos y con jugadores que les gusta manejar el balón le ha abierto al Alavés otra vía ofensiva y ha dado más tranquilidad a una zaga mejor posicionada. Fruto de ello es que los vitorianos no han encajado goles desde el cambio de entrenador.

Javier Calleja recupera a Florian Lejeune y Manu García, tras cumplir un partido de sanción por acumulación de amonestaciones y todo apunta a que el central galo forme pareja en la zaga con Víctor Laguardia, relegando a Alberto Rodríguez “Tachi” a la suplencia.

La duda puede estar en quién ocupará la banda izquierda, tras perder a Rubén Duarte por lesión. Martín Aguirregabiria lo hizo en San Mamés y podría ser elegido, aunque Javi López aguarda su turno.

La opción de jugar sin extremos de inicio en este “nuevo” Alavés ha restado minutos a algunos hombres habituales y ha devuelto el protagonismo a futbolistas como “Jota” Peleteiro, llamado a ocupar la parte derecha del ataque alavesista.

Luis Rioja o Pere Pons podrían jugarse la otra plaza, mientras que Rodrigo Battaglia, primer goleador de la era Calleja, y Tomás Pina, han ganado peso en el centro del campo, al igual que la pareja gallega de Joselu Mato y Lucas Pérez.

Elche - Valladolid (21:00h)

Elche y Valladolid disputarán un encuentro crucial, al borde del abismo, entre rivales directos en la lucha por la permanencia ya que el perdedor quedará en zona de descenso y muy tocado en su confianza ante el tramo final de la competición.

El conjunto ilicitano llega más obligado a la cita, ya que cuenta con un partido más y un punto menos que su rival, si bien en caso de sumar la victoria lograría salir de las últimas tres plazas, donde caería el Valladolid.

El Elche afronta el partido en un mal momento, tras haber enlazado seis encuentros sin ganar y dos derrotas consecutivas ante rivales directos como Huesca y Osasuna, que superaron a los ilicitanos con claridad.

Para el grupo que entrena Fran Escribá el partido es una final y solo vale la victoria, ya que cualquier otro resultado dejaría al equipo ilicitano con muy poco margen de error y obligado a depender de sus rivales para salvarse.

Escribá recupera para este partido al extremo Fidel Chaves, sancionado ante Osasuna, pero no podrá contar por segunda jornada consecutiva con el delantero argentino Guido Carrillo, lesionado.

Tras la mala imagen ofrecida en Pamplona es probable que el técnico valenciano introduzca varios cambios en el equipo, como los del regreso de Gonzalo Verdú al eje de la defensa, la vuelta de Fidel o la presencia de Piatti.

La gran incógnita estará en la portería, donde el argentino Paulo Gazzaniga relevó por sorpresa la pasada jornada a Edgar Badía, titular durante todo el campeonato.

Tener temple, poso y energía es lo que ha solicitado a sus jugadores el técnico del Valladolid, Sergio González, de cara a la "final" que van a disputar.

El conjunto blanquivioleta contará con la importante baja de Shon Weissman, quien sigue sufriendo dolores en el empeine de su pie y que tendrá descanso para que pueda estar disponible en el siguiente encuentro ante el Cádiz, mientras que Kiko Olivas podría reaparecer en la convocatoria, después de muchos meses de parón.

Asimismo, vuelve al equipo Joaquín, que podría ocupar el centro de la defensa junto a Bruno González, aunque en el último choque ante Granada, y tras la baja de Javi Sánchez, ocupara esa posición el jugador del filial Miguel Rubio. Si su evolución sigue siendo positiva, todo apunta a que será Joaquín el que salga como titular.

También Óscar Plano formaría parte del esquema de inicio, tras cumplir sanción. En el caso de los delanteros, ante la ausencia de Weissman, Marcos André tendría muchas opciones de ser de la partida para acompañar a Guardiola, si bien Kodro ha contado con la confianza del míster en las últimas jornadas.

Lo que Sergio González dejó claro, durante la previa de este compromiso liguero, es que "todo el equipo, los que salen como titulares, los que partan desde el banquillo y los que se queden en él, deberán aportar y transmitir la máxima energía para hacer realidad el objetivo de los tres puntos".

La confianza y la capacidad de gestionar la presión y el miedo serán determinantes para sumar una victoria que volvería a dar un respiro al Valladolid, puesto que con ella dejarían al Elche a cuatro puntos.

Los blanquivioletas han podido preparar bien esta cita y saben lo que tienen que hacer "para hacer daño y que no se lo hagan". En este sentido, Sergio ha incidido en la importancia de controlar las bandas del Elche y a jugadores como Lucas Boyé "que es determinante y una gran referencia en ataque".

Además, ha destacado que el Elche "tiene dos pivotes dinámicos, laterales que se incorporan al ataque y es un equipo solvente a balón parado". La teoría está aprendida. Ahora solo tienen que ponerla en práctica, y superar esa falta de contundencia en los compases finales.

Cádiz - Real Madrid (22:00h)

El Real Madrid buscará evadirse este miércoles en el Ramón de Carranza (22.00 horas/Partidazo en Movistar LaLiga) del gran debate en el que se encuentra sumido el mundo del fútbol con la creación de la Superliga europea, en una trigésima primera jornada de LaLiga Santander en la que tratará de auparse al liderato momentáneo ante un Cádiz que ya le doblegó en la primera vuelta.

La Superliga, impulsada por doce grandes clubes del Viejo Continente, entre ellos la entidad blanca, ha centrado la atención futbolística en los últimos días, pero toca bajar a la tierra. Lo sabe Zinédine Zidane, consciente de que entran en el tramo final de la temporada con Liga y 'Champions' en juego y de que no pueden permitirse más tropiezos como el del pasado domingo en el Coliseum (0-0).

"Lo que nos anima es que falta poco de aquí a final de temporada", reconoció el técnico madridista. "Con todo lo que ha pasado este año, no vamos a bajar los brazos ahora. Lo importante es que hay vida; estamos compitiendo, y hasta el último día lo vamos a pelear, pase lo que pase. Siempre se habla de límite, pero el límite nosotros lo vamos a superar", advirtió.

El desgaste se sigue notando en el grupo, tocado tras la frenética semana de duelos ante el Liverpool y el FC Barcelona, y lo pagó el pasado fin de semana, con la unidad 'B', ante un Getafe que se estrelló una y otra vez con el belga Thibaut Courtois. Gol de Mariano anulado a los diez minutos aparte, el cuadro blanco se quedó por segundo partido consecutivo -tras el de vuelta de cuartos de 'Champions' ante el Liverpool- sin marcar.

Con ello, perdió una magnífica oportunidad de meter presión al líder Atlético, que no falló ante el Eibar (5-0) y que continúa al frente de la tabla (70) con tres puntos más que los madridistas (67). El Barça, que el sábado conquistaba la Copa del Rey, también se mantiene vivo en la lucha con 65 unidades y un partido menos, y el Sevilla apura todavía sus opciones (64).

Una victoria le daría el liderato momentáneo, a la espera de lo que hiciesen los de Simeone el jueves en casa ante el Huesca. Así, se antoja vital no fallar en el Carranza en una cita para la que el preparador francés recupera a varios de sus efectivos; Dani Carvajal y el francés Raphaël Varane ya están listos para reforzar una mermada defensa, mientras que Nacho Fernández y el brasileño Casemiro regresan tras cumplir sanción.

Sin embargo, no podrá contar con dos de sus fijos en el centro del campo. El croata Luka Modric, con molestias en la espalda, y el alemán Toni Kroos, que ya fue suplente ante el Getafe, no viajan a Cádiz, como tampoco lo hará un Eden Hazard que no levanta cabeza y que se mantiene en la enfermería junto al capitán Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Ferland Mendy y Fede Valverde.

EL CÁDIZ BUSCA DAR DE NUEVO LA CAMPANADA

Enfrente, el Real Madrid se encontrará con un Cádiz que ya fue capaz de sorprenderle en el partido de la primera vuelta y que aspira a certificar cuanto antes su permanencia en LaLiga Santander. Ahora mismo, los gaditanos son decimoterceros con 36 puntos, nueve más que la zona de permanencia, y acarician su objetivo a falta de siete jornadas.

Las victorias de las últimas semanas ante Valencia (2-1) y Getafe (0-1) y el empate del pasado domingo ante el Celta (0-0) les han permitido hacerse con un buen colchón que les ofrece cierto margen, pero no renuncian a dar de nuevo la campanada ante los blancos. Un gol del 'Choco' Lozano al cuarto de hora les bastó para hacerse con los tres puntos en el mes de octubre en el Di Stéfano (0-1).

"No tendrá nada que ver con el de la primera vuelta", aventuró el míster Álvaro Cervera. "Ellos van a tener la pelota, nosotros no. Vamos a defender y, cuando se la robemos o fallen, intentaremos hacerle daño. No me imagino un Cádiz saliendo a presionar en campo contrario ni dejando espacios. Manejan muy bien la pelota, tienen mucha calidad e intentaremos que tengan el balón donde no nos generen daño y que nosotros robemos donde podamos hacerle daño", subrayó.

Además de la baja de larga duración de Luismi Quezada, el preparador amarillo deberá lidiar con las ausencias de los centrocampistas Álex Fernández, que no podrá enfrentarse en el campo a su hermano madridista Nacho, y Alberto Perea, mientras que Juan Cala es duda por molestias físicas.

