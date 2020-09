Continúa el pulso entre LaLiga y Messi

Jorge Messi esgrime ante LaLiga que la indemnización de 700 millones "no aplica en absoluto". Este comunicado del padre de Leo llega unos días después del comunicado de LaLiga donde señalaban que "el contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una “cláusula de rescisión” aplicable al supuesto de que Lionel Andrés Messi decidiera instar la extinción unilateral anticipada del mismo" y añadía que "no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula".

Al mediodía de este viernes, el padre del jugador del Barcelona contestaba a LaLiga apuntaba que "es un error evidente por parte de LaLiga" , añaden que la indemnización de 700 millones no aplica en absoluta" y que por tanto "desconocemos el contrato que han analizado".

Comunicado de Lionel Messi contra @LaLiga



"Desconocemos el contrato que han analizado"



"Es un error evidente por parte de @LaLiga"



"La indemnización de 700M no aplica en absoluto"

"Tal y como señala literalmente la cláusula 8.2.3.6 del contrato firmado entre el club y el jugador, esta indemnización (los 700 millones de euros de su cláusula de rescisión) no se aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019-2020", explica Jorge Messi en una carta dirigida a Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional.

RESPUESTA DE LALIGA

Minutos más tarde, LaLiga responde a ese comunicado del padre del jugador argentino: "La interpretación de los Messi es descontextualizada y alejada de la realidad del contrato"

@LaLiga responde al comunicado de Lionel Messi



"@LaLiga se reitera en su comunicado sobre el contrato de Messi"



"La interpretación de los Messi es descontextualizada y alejada de la realidad del contrato"

DÍA DE REUNIONES

Día que comenzó sobre las 10:30h de la mañana cuando Jorge Messi acudió por tercer consecutivo a la sede de la Fundación del jugador.

Jorge Messi acude por 3r día consecutivo a la sede de la fundación del jugador, donde tiene su despacho



Hoy ya no responde a ninguna pregunta



Seguimos contando el desenlace del Caso Messi en la Cadena @COPE

Dos horas más tarde llegó el hermano de Leo, Rodrigo Messi. En el interior se reunieron con el abogado Jorge Pecourt, del despacho de Cuatrecasas, el bufete del que el Barça se desvinculó la semana pasada por haber asegurado al jugador durante todo este conflicto.