Gracia: "Ni me he arrepentido ni lo haré nunca de haber firmado por este gran club"

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, aseguró que pese a que hace unos días buscó una salida amistosa para su contrato al sentirse engañado por la falta de fichajes se queda en la entidad muy contento y de hecho dijo que espera estar más allá de esta temporada.

“Han pasado bastantes días y mi situación es la de que estoy donde realmente quiero estar. Las circunstancias van cambiado e igual no son las esperadas pero llevo mucho tiempo trabajando y estoy súpercontento de estar en este club. Orgulloso de convivir con estos jugadores y con la ilusión de hacer una buena temporada”, aseguró en una rueda de prensa.

“Ni me he arrepentido ni lo haré nunca de haber firmado por este gran club. No tengo palabras para explicar lo orgulloso que estoy de ser el entrenador de este club. En el trabajo hay circunstancias que hacen que puedes estar mas contento o menos pero hay que diferenciarlo”, añadió.

El entrenador insistió en que “ser el entrenador de este club es un orgullo y lo estaré hasta el último día que esté y aprovecho para decir que espero que sea mucho tiempo”.

El técnico, que explicó que ha vuelto a hablar varias veces con el presidente Anil Murthy desde que el club le remitió a su cláusula de rescisión para irse, dijo que lo le “preocupa y ocupa es tratar de que los jugadores jueguen lo mejor posible”.

Murthy me aseguró que Kondogbia se queda en el equipo

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, explicó que en estos últimos días el presidente del club, Anil Murthy, le llamó para asegurarle que el mediocentro Geoffrey Kondogbia se quedará en el equipo pese al interés del Atlético de Madrid.

“El motivo de la llamada fue para informarme de la situación de Kondogbia y llamó para asegurarme que iba a permanecer en el equipo. Ante esta situación, me dijo que no me preocupara que iba a seguir con nosotros”, señaló en una rueda de prensa.

Gracia se mostró al corriente de las declaraciones de Kondogbia en las que acusaba a Murthy de engañarle pero no quiso valorarlas.

“Las manifestaciones que hacen los jugadores son muy libres. Estoy al tanto de lo que ha dicho, son valoraciones y sentimientos personales y entiendo que el que los tiene que explicar es más él y el club ver cómo sientan”, señaló.

“Yo como entrenador lo que intento es tener al jugador disponible y lamentablemente no lo vamos a tener y estoy triste por tener a un jugador tan importante fuera”, lamentó Gracia, que no podrá contar con él por unas molestias en el talón derecho tras el choque ante el Villarreal.