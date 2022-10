Figo: "Irme al Madrid pudo haber sido una cagada, pero gracias a Dios no lo fue"

Luis Figo provocó un terremoto en el panorama del fútbol español cuando, en el verano del 2000, decidió dejar el Barcelona para fichar por el eterno enemigo, el Real Madrid, por más de 60 millones de euros. Fue un golpe de efecto de la nueva junta del cuadro blanco, encabezada por Florentino Pérez. Ahora, más de 20 años después, es algo que sigue dando de qué hablar.

El jugador portugués ha recordado ese momento en una entrevista con 'The Guardian', en la que habla de cómo se fraguó su fichaje por el máximo rival y de cómo lo vivió. "Yo soy el que decide si se va o no. Yo lo tenía todo en el Barcelona y de hecho irme al Madrid me pasó factura. Soy el responsable de ello y a la vez tenía el deber de cuidar a los que trabajaban conmigo. Y por ello perdí muchas amistades en el camino", explica el portugués.

"Pensé que tenía amigos que en realidad no lo eran. De repente, ya no quieren aparecer contigo. No lo entiendo pero no me importa. Tienes una relación con unas personas que piensas que son únicas... pero no lo son", añade al respecto sobre las consecuencias que tuvo un paso tan polémico.

Figo también cuenta que su marcha pudo tener un resultado muy diferente al que finalmente tuvo. "En el Barça tenía todo y pudo haber sido una cagada. No lo fue, gracias a Dios, porque si no era al Madrid no me hubiese ido a ningún sitio. Quería sentirme valorado", explica el jugador portugués.

Por último, el portugués habla en la entrevista de las consecuencias mediáticas que tuvo su marcha al Real Madrid y de las diferencias con el día a día de estos tiempos. "Al menos, ahora existe más protección, porque sentía que daba una conferencia de prensa todos los días. No le podía gustar a todo el mundo y tenía miedo de si me pasaba algo físicamente por algún loco. Pero no por ir a jugar a fútbol", dice Figo.