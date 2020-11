DIRECTO | Barcelona 2 - 0 Osasuna; golazo de volea de Griezmann

ESCUCHA LA RETRANSMISIÓN EN TIEMPO DE JUEGO DEL BARCELONA - OSASUNA

DESCANSO (2-0) | Se marcha el Barcelona a vestuarios con un triunfo muy cómodo gracias a los tantos de Braithwaite y Griezmann en un partido que ha dominado por completo y en el que Osasuna apenas ha creado peligro sobre la meta de Ter Stegen.

45+1'. Lo que ha intentado Moncayola. Volea muy parecida a la de Nayim en la final de la Recopa de 1996 que no coge puerta por muy poco. Hubiera sido uno de los goles del año.

45'. Despeja Unai García un nuevo centro desde la izquierda de Jordi Alba. Habrá dos de añadido.

44'. Arriba el disparo de Coutinho. Salida lamentable de Sergio Herrera al que le roba la cartera el brasileño, que dispara a puerta vacía, pero la tira por encima del larguero.

42'. ¡GOLAZO! Qué volea de Griezmann. Impresionante el zurdazo desde fuera del área del francés que se cuela como un misil en la portería de Sergio Herrera. Centro desde la izquierda Jordi Alba, despejó con la cabeza Moncayola y sin dejarla caer la empaló el francés para hacer el segundo del partido, su tercer tanto de LaLiga.

39'. Gol anulado a Budimir por fuera de juego en una falta lateral que lanzó desde la izquierda Íñigo Pérez. Era muy clara la posición antirreglamentaria de Oier en el primer remate de la jugada.

Paco González: "El gol es de patio de colegio, faltaban las mochilas y los abrigos en el suelo".

Marcos López: "Puede haber una falta de Messi, creo que eso es lo que estaba mirando el VAR"

29'.¡GOL! Marca Braithwaite en una jugada muy extraña. Centra desde la izquierda Jordi Alba, dispara Coutinho, para Sergio Herrera, que evita también un remate del danés, al que le vuelve a caer la pelota y con la rodilla hace una parabola por encima del portero. Lo está mirando el VAR, que concede la validez del tanto.

27'. Se cruza Raúl Navas y evita el remate de Braithwaite mandando la pelota a córner. Jugada ensayada entre Messi y Pedri que acaba con un disparo alto de Coutinho desde la frontal.

Minguella: "Griezmann está a tope en ataque y en defensa".

23'. Salva Sergio Herrera con los pies el gol de Griezmann. Pase precioso de Coutinho para el francés, pero está muy atento el meta para desviar el disparo del galo, que estaba en fuera de juego.

Koeman (57 años) llega a los 700 partidos como entrenador en el fútbol profesional:

79 Vitesse

151 Ajax

49 Benfica

63 PSV

34 Valencia

24 AZ

118 Feyenoord

91 Southampton

58 Everton

20 Países Bajos

13 Barça — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 29, 2020

22'. Primer cambio del partido. Se retira lesionado Jony y entra en su lugar para ocupar el carril izquierdo Juan Cruz.

20'. Se tira al suelo Jony que se ha roto en un sprint con Dest. Se queda tendido en el suelo esperando el cambio. Osasuna con diez.

19'. Para Sergio Herrera en dos tiempos el disparo con rosca desde la frontal de Coutinho.

18'. La ha tenido Osasuna. Precioso centro de Jony para Budimir que se tira de forma acrobática, pero manda la pelota por encima del larguero de Ter Stegen.

16'. Nueva llegada del francés que cruza en exceso la pelota y no encuentra la portería de Osasuna. Aprieta el Barcelona.

0-0 Barça-Osasuna Minuto 15.



40 partidos de Osasuna en el Camp Nou (35 de Liga y 5 de Copa):

6 victorias

4 empates

30 derrotas

21 goles a favor y 117 en contra — Pedro Martin (@pedritonumeros) November 29, 2020

15'. Otra de Griezmann, que dispara desde la frontal del área, responde muy bien Sergio Herrera con una gran parada.

13'. Falta de Moncayola a De Jong. Lo prueba Messi que estrella la pelota en la barrera.

Marcos López: "Yo siempre pienso que es un error del rematador, el golpeo en esa situación nunca puede ser raso para evitar que pueda ser interceptado".

10'. Salvador Unai García. Acaba de evitar en la línea de gol el tanto de Coutinho. Precioso pase de Messi para Griezmann que se va de Sergio Herrera y la pone atrás para que remate Coutinho. Unai García, providencial, salva el tanto.

9'. Fuerza el córner Moncayola con una buena llegada desde la derecha. Muy bien Ter Stegen atrapando por alto la pelota y no dando opción al remate.

8'. No encuentra rematador el centro desde la izquierda de Jordi Alba.

5'. Atrapa Sergio Herrera el centro desde la línea de fondo de Serginho Dest.

4'. Primera llegada del Barcelona y primer córner del partido. Pase en profundidad para Braithwaite cuyo centro acaba en un saque de esquina que los azulgranas sacan en corto sin crear peligro.

3'. Presiona muy arriba Osasuna en estos primeros minutos de partido. El Barcelona, como es habitual, intentado sacar la pelota desde atrás con Pedri haciendo pareja en el doble pivote junto a De Jong. Pjanic y Busquets esperan en el banquillo.

Paco González: "Esperaba algo más fuerte como homenaje siendo Maradona exjugador del Barcelona".

COMIENZA EL PARTIDO: Y lo hace con balón para el Barça que viste con su uniforme habitual. El Osasuna lo hace hoy de blanco. Arbitra el encuentro el colegiado valenciano Mateu Lahoz.

Antes del partido se guardará el correspondiente minuto de silencio en homenaje a Maradona. El Barcelona ha querido recordar a su exjugador con una camiseta en el palco del Camp Nou. Además, el club está de celebración porque este domingo cumple 121 años desde su creación.

Dani Senabre: "Koeman es muy sincero, ha dicho que ahora venía un calendario fácil para el Barcelona en cuanto rivales. No tiene ningún problema en decir lo que piensa y eso es de agradecer".

Minguella: "Es muy difícil meterle lógica a esta Liga. El Atlético y la Real han empezado muy fuerte y será difícil hacerles caer".

El Barcelona arranca el partido en una posición muy extraña en la tabla. Los azulgranas son decimocuartos con solo once puntos en ocho partidos. Osasuna tiene los mismos puntos, pero habiendo disputado un encuentro más, y es decimoquinto en la clasificación.

ONCE DEL BARCELONA: Koeman se ve obligado a cambiar su once por las numerosas bajas del equipo. Sin Ansu Fati, Piqué, Sergi Roberto, Araujo y Umtiti y con Busquets recién salido de una lesión de rodilla dos hombres harán su debut en el once titular en LaLiga esta temporada. Mingueza será la pareja de Lenglet en el centro de la zaga y Braithwaite jugará en punta al lado de Griezmann y Messi tras sus dos goles en Kiev en Champions League este martes.

ONCE DE OSASUNA: Los rojillos también tienen muchas bajas en ataque por lo que Rubén García será el acompañante de Budimir. Jagoba Arrasate jugará con defensa de cinco con Jony y Nacho Vidal como carrileros.