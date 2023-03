Cuatro partidos de sanción a Canales por acusar a Mateu Lahoz de expulsarle premeditadamente

Sergio Canales es el tercer futbolista sancionado por el Comité de Competición por dudar de la integridad de los árbitros. El centrocampista cántabro del Betis ha sido castigado con cuatro partidos de suspensión por sus palabras sobre Mateu Lahoz al que acusó de haberle expulsado premeditadamente en el choque de la primera vuelta ante el Cádiz disputado el 19 de octubre.

De hecho, tras ese encuentro el propio Canales aseguró que el colegiado le había mostrado la tarjeta roja sin haber protestado y que lo único que le dijo fue: "Si no puedo hablar, no me preguntes más por temas personales".

Mateu Lahoz expulsó a Canales por decirle: "Si no puedo hablar, no me preguntes más por temas personales" El cántabro sufrió la primera expulsión de su carrera. Mateu Lahoz es conocido por su interacción con los futbolistas a los que pregunta cosas personales durante los partidos. 20 oct 2022 - 12:24

Días después, el pasado 18 de febrero, tras un Betis-Valladolid, también arbitrado por Mateu Lahoz, en el que marcó un gol y asistió en otro Sergio Canales habló con las cámaras de DAZN sobre la roja que le había mostrado el colegiado valenciano meses antes: "Tenía claro que ni siquiera iba a dirigirme a Mateu Lahoz. Aunque soy el capitán, hoy no iba a hablar con él. Creo que la expulsión en Cádiz estaba premeditada. Ni siquiera protesté", aseguró. Esas palabras fueron recogidas por el Comité de Competición que ha decidido sancionarle duramente.

Ahora, Competición le ha impuesto un castigo de cuatro partidos (Atlético de Madrid, Cádiz, Espanyol y Osasuna) y una multa de 600 euros. Se trata de una baja muy importante para un Betis que ha perdido a Fekir para lo que resta de temporada por una lesión de cruzado. Solo Cucho Hernández, colombiano del Getafe, y José Luis Gayà, capitán del Valencia, habían sido castigados antes por algo similar.