Coudet desvela que Falcao estuvo cerca de fichar por el Celta: "Estaba dispuesto a venir, pero no podíamos"

Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta de Vigo, reveló este domingo que su club no pudo fichar el pasado verano al delantero colombiano del Rayo Radamel Falcao porque la nacionalización del central mexicano Néstor Araujo se dio “en el último momento”. “Cuando no teníamos cupo de extranjeros nos ofrecieron a Falcao. Él estaba dispuesto a venir al fútbol español haciendo un esfuerzo como habrá hecho para ir al Rayo, pero en ese momento no podíamos. Trajimos a un delantero extranjero en la tercera fecha”, explicó el técnico argentino en la rueda de prensa previa al choque de Vallecas.

El preparador celeste admitió que existían “temores” de cómo respondería un jugador de la edad de Falcao (35 años) en un equipo “físico” como el suyo, aunque al mismo tiempo aclaró que “el dinero” no fue el motivo para que se rechazara su fichaje. “Si le tuviéramos que pagar el contrato de Turquía tendríamos que vender la nueva ciudad deportiva. Pero no era eso”, insistió Coudet, que definió al colombiano como “un jugador de jerarquía, importante”.