Carlo Ancelotti es el elegido para el banquillo del Real Madrid

Tras el anuncio la pasada semana de Zinedine Zidane de abandonar el banquillo del Real Madrid, parece que su relevo está cerca de confirmarse y todo apunta a que será el italiano Carlo Ancelotti.

Muchos han sido los nombres que han sonado, como Maximiliano Allegri, Antonio Conte, Raúl González o Xabi Alonso, e incluso en las últimas horas el de Mauricio Pochettino.

De esa lista, Allegri se cayó ya que firmó por la Juventus en sustitución de Andrea Pirlo. Como ha venido contando Melchor Ruiz, el elegido para el banquillo sería un hombre que no estaba saliendo en los medios y el pasado domingo en el tramo final de Tiempo de Juego, Siro López confirmaba que Raúl y Conte estaban descartados.

Y tal y como ha podido confirmar la redacción de Deportes COPE, el elegido para ser el entrenador del Real Madrid es Carlo Ancelotti y los blancos quieren cerrar la operación lo antes posible.

Ancelotti ya llegó al club blanco en junio de 2013 y con él en el banquillo, los de Chamartín consiguieron 'La Décima' en Lisboa frente al Atlético de Madrid y además es el técnico con mayor porcentaje de victorias en el Real Madrid junto a Pellegrini

En 119 partidos ha conseguido 84 victorias, 14 empates y 16 derrotas y además de esa Champions, el Real Madrid ganó una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

En mayo de 2015, el técnico italiano acababa su etapa en el club blanco. Actualmente es el entrenador del Everton, pero como informa nuestro compañero Fabrizio Romano, estaría negociando ya su salida del club inglés e incluso El Golazo de Gol apunta que ya estaría en Madrid.

