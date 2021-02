Bordalás: "Pido respeto a jugadores, árbitros y a todos. Yo soy el comodín, es totalmente injusto"

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha explicado en Movistar su expulsión en el encuentro ante la Real Sociedad y además pide respeto:"Pido respeto a jugadores, árbitros y a todos. Yo soy el comodín, es totalmente injusto".

José Bordalás fue expulsado en el minuto 90 del partido contra la Real Sociedad por "abandonar el área técnica, entrando en el terreno de juego, para encararse a un jugador del equipo adversario".

Así reflejó en el acta Pablo González Fuertes la acción que le costó una nueva roja al técnico del cuadro azulón, en el que también vio la roja justo a la vez su ayudante Omar Harrak, por abandonar el área técnica y entrar en el terreno de juego protestando una de sus decisiones.

Es la segunda expulsión de Bordalás este mes, ya que el pasado día 6 vio la roja en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, cuyo técnico, Julen Lopetegui, también fue expulsado. Ambos fueron sancionados por conductas contrarias al buen orden deportivo tras mantener un enfrentamiento.

"Estamos preocupados pero estamos a la vez confiados que vamos a cambiar la dinámica y van a llegar los buenos resultados. No tengo duda. Hoy ha sido un partido sin ocasiones, en el que nos vuelven a golpear cuando no estaba pasando nada, y después nos ha costado contra un gran equipo como la Real", dijo Bordalás, en conferencia de prensa.

"Está siendo un año difícil pero esto tiene el fútbol. No estamos en nuestro mejor momento. Confiamos en cambiar la dinámica y los chicos trabajan duro", señaló.

Después de 449 minutos sin marcar un gol, Bordalás reconoció que les está "costando" materializar las ocasiones.

"Quizá es falta de confianza. No lo sabemos. Trabajamos día a día para mejorar. A nivel ofensivo tenemos un déficit enorme pero no es porque no pongamos a jugadores con esa vocación, sino porque nos cuesta generar", finalizó.